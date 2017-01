A St Etienne les fidéles avaient besoin de se retrouver aprés l'incendie de la crèche de Noël

Ils étaient plus de 200 à assister à l'office dominical dans la cathédrale St Charles après le choc de l'incendie volontaire de la crèche de la Nativité

Une crèche de noël qui a été volontairement brûlée vendredi soir peu avant la messe de 18h ... heureusement des paroissiens présents sur place ont pu éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent. Une enquête de police est en cours, mais cet acte de malveillance a profondément affligé les fidèles qui sont venus très nombreux à la cathédrale St Charles pour assister à l'office dimanche matin.

"Cela choque profondément que l'on s'en prenne à la crèche, car elle est le symbole même de l'innocence " (...) "Il faut savoir raison garder : rien ne permet de dire s'il s'agit d'une profanation volontaire ou de l'acte d'un déséquilibré"

Dés le début de l'homélie, le ton est donné: un message de prudence et d'apaisement qui sera répété tout au long de cette messe dominicale où les références bibliques à l'épisode de la Nativité et au symbole d'innocence et de paix de la crèche était omniprésentes.

Reportage sur la messe dans la cathédrale de St Etienne aprés l'incendie de la crèche Partager le son sur : Copier

Un acte malveillant qui a soudé la communauté des fidèles

Pour le prêtre, cet incendie volontaire douloureusement vécu par ses paroissiens est une épreuve qui doit renforcer leur foi: il évoque ainsi les souffrances "infiniment plus grandes" des chrétiens d'Orient qui "balaient les décombres et reprennent la prière" lorsqu'un attentat frappe leurs églises. Un discours qui porte dans l'assistance: à la sortie de la messe, ils sont nombreux à affirmer que cet acte de malveillance va les inciter à redoubler de ferveur.