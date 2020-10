Saint-Florent sur Cher : le bureau de poste transformé en maison France Service ?

Le bureau de Poste de Saint-Florent sur Cher, près de Bourges, est-il menacé? L'activité pourrait être réorganisée pour rejoindre une maison France Service. Le sujet est à l'ordre du jour du conseil municipal ce mardi soir. L'opposition compte bien combattre ce projet. Un comité de défense est en préparation, et une pétition va être lancée, même si cette réorganisation ne devrait pas aboutir dans l'immédiat (sans doute pas avant fin 2021, 2022).

La Poste devrait, à priori, rester dans le bâtiment actuel qui sera transformé en maison France Service. Deux postiers devraient continuer d'accueillir les clients et une borne permettra d'avoir accès aux services publics comme la CAF, ou la Sécu par exemple. Saint-Florent sur Cher et ses 6.600 habitants craignent un moins bon service service, notamment pour les opérations complexes. "C'est un moindre mal si ça reste à Saint-Florent, mais c'est quand même pas avantageux. Je pense que ça fermera pas parce qu'il y a du monde encore à Saint-Florent. Il y a une communauté de communes, et c'est encore bien animé."

Le service sera t-il le même pour les clients de la poste, dans une maison France Service ? © Radio France - Michel Benoit

La Poste est déjà fermée le mercredi après-midi. Bruno Noble, ancien élu communiste de Saint-Florent-sur-Cher, compte bien mener le combat avec d'autres. "Comment peut-on penser que cette maison France Service, gérée par deux personnes spécialisées en tout, pourra offrir les mêmes services qu'un bureau de Poste comme il fonctionnait auparavant ? Ces deux personnes devront s'occuper des dossiers MSA, Carsat, CPAM, CAF. _Vous savez quand on est spécialisé en tout, c'est qu'on est spécialisé en rien._"

Bruno Noble, ancien élu communiste de St-Florent sur Cher © Radio France - Michel Benoit

Des opposants qui craignent à terme la création d'une simple agence postale communale. Ils comptent bien s'inspirer de la mobilisation du comité de défense de la poste d'Asnières les Bourges, où le bureau reste en partie ouvert depuis plus de deux ans. Un projet similaire de transfert du bureau de poste vers une maison France Service est prévu à Mehun-sur-Yèvre, sans doute pour 2021.