Saint-Jean-de-Braye : le chat coincé à huit mètres de haut depuis cinq jours a été récupéré

Tigrou est sauvé et sain et sauf ! Le chat coincé en haut d'un arbre dans le jardin d'une résidence de Saint-Jean-de-Braye, près d'Orléans, a été récupéré par une entreprise d'élagage venue spécialement pour cela. Les riverains inquiets, qui remuaient ciel et terre depuis dimanche, sont ravis.

Tout est bien qui finit bien. A Saint-Jean-de-Braye, dans l'agglomération orléanaise, le chat qui était coincé à huit mètres de hauteur depuis dimanche dernier en haut d'un arbre, a été redescendu ce jeudi dans la matinée, au grand soulagement de sa propriétaire et des voisins.

Cinq jours sans boire ni manger, coincé dans l'arbre

Impossible de faire descendre le chat trop : il est trop haut perché, et les branches sont fragiles pour qui essaierait d'y grimper. L'animal, lui, ne peut pas descendre. Ne sachant plus quoi faire, une dizaine d'habitants de cette résidence située rue de la Borde à Orléans se mobilisent et sollicitent, notamment, les pompiers et la mairie de Saint-Jean-de-Braye qui "ne peuvent pas intervenir pour ce motif".

Une entreprise d'élagage se déplace finalement ce jeudi

Finalement, une solution est trouvée ce jeudi : une entreprise d'élagage de Loury (Loiret) accepte de se déplacer. C'est chose faite dans la matinée : "un monsieur est venu, il est grimpé dans l'arbre et a redescendu le chat, nous sommes soulagés !"

Tigrou est sain et sauf !"

Une voisine explique que "Tigrou est sain et sauf, il a juste l'air très fatigué, je pense qu'il va dormir toute la journée sur le canapé de sa propriétaire !"

De nombreux auditeurs et auditrices avaient contacté France Bleu Orléans depuis la parution de l'information mercredi en fin d'après-midi pour s'enquérir du sort du chat, ou bien pour proposer des solutions et demander à entrer en contact avec la propriétaire ou les riverains.