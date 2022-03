St-Jean-de-la-Ruelle s'engage dans la lutte contre la précarité menstruelle

Le partenariat entre la ville de St-Jean-de-la-Ruelle et l'association Règles élémentaires a été signé symboliquement ce mardi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Objectif : lutter contre la précarité menstruelle, en installant des boîtes à dons et récolter des serviettes hygiéniques qui seront ensuite redistribuées à des associations, notamment le Secours Populaire et l'épicerie sociale de St-Jean-de-la-Ruelle.

Un sujet encore difficile à aborder

On estime qu'en France, 2 millions de femmes sont victimes de précarité menstruelle, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé, avec des risques d'infection et de mal-être psychologique. "Cela concerne bien sûr des personnes qui vivent en grande précarité, mais aussi des femmes qui tout simplement n'osent pas en parler, explique Cécilia Marcy-Voidey, coordinatrice de l'association Règles élémentaires à Orléans. Malheureusement, c'est encore un sujet tabou, alors qu'il n'y a rien de plus naturel pour une femme que d'avoir ses règles."

Ce côté tabou, Corinne Grégoire, responsable du Secours Populaire à St Jean-de-la-Ruelle, le constate également auprès des bénéficiaires de l'association : "On distribue déjà des serviettes et des tampons, mais c'est vrai que les femmes n'osent pas demander, c'est nous qui leur proposons, raconte-t-elle. En plus, on a ici quand même beaucoup de gens qui viennent de cultures différentes, et pour qui en parler est encore plus difficile."

St-Jean-de-la-Ruelle, après déjà Ormes et Saran

Dans la pratique, la ville de St-Jean-de-la-Ruelle va installer ces boîtes à dons sur 3 sites : l'hôtel de ville et les deux maisons pour tous (Espace Léopold Sédar Senghor au Nord et Espace Rol Tanguy au Sud). "Nous voulons lutter contre toutes les formes de précarité, insiste Fabien Rivière Da Silva, adjoint en charge des solidarités. Il est important de faire en sorte que ce sujet de la précarité menstruelle soit en quelque sorte banalisé."

En moyenne, avoir ses règles pour une femme représente un coût supplémentaire situé entre 5 et 10 euros par mois. Suffisamment coûteux pour que certaines renoncent, souligne Cécilia Marcy-Voidey : "Quand on pense précarité, on pense tout de suite à l'aide alimentaire et au logement, on le voit bien lors des collectes pour les associations, les gens donnent d'abord du riz, des pâtes, du gel douche, mais ne pensent pas à offrir des serviettes hygiéniques, peut-être parce qu'estimant, à tort, que c'est la honte d'en acheter. Or faire ce petit don est très important pour les femmes qui le recevront." St-Jean-de-la-Ruelle est la 3ème commune du Loiret à s'engager dans cette opération, après Ormes et Saran.