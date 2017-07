St-Malo : 450 Bretons à la plage grâce au Secours populaire

Pour la seconde année consécutive le Secours populaire a offert une journée de vacances à Saint-Malo à 150 familles de toute la région. 450 enfants et leurs parents ont été accueillis à la mairie pour un pot avant de prendre d’assaut la plage et la cité corsaire.

36 millions de Français comptent partir en vacances cette année selon une étude du cabinet Protourisme publiée début juillet. Mathématiquement donc, près de la moitié de la population ne va pas en profiter pour partir cet été. Les 450 personnes qui ont arpenté Saint-Malo ce jeudi font plutôt partie de la deuxième catégorie.

Pour la plupart de ces familles venues des quatre coins de la Bretagne - Brest, Saint-Brieuc, Redon ou encore Rennes – cette sortie dans la cité corsaire sera la seule de l’été, faute de moyens suffisants. Ils ont perdu leurs emplois, sont à temps partiels avec plusieurs enfants, ou encore en procédure de demande d’asile, mais ils ont accepté de débourser les cinq euros demandés par le Secours populaire pour profiter de cette expédition.

"Nous ne sommes pas partis en vacances en famille depuis trois ans"

Arrivés à 10h à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, ils ont été accueillis par le maire à l’hôtel de ville pour un pot convivial. Kir dans des flûtes à champagne, jus de fruits et collation offerte par un supermarché, ils ont ensuite eu quartier libre jusqu’au départ, à 17h30. Certains ont profité de la plage et se sont baignés dans une eau à vingt degrés. D’autres ont pique-niqué aux pieds des remparts, les enfants se sont lancés dans des jeux organisés par les bénévoles et les derniers, eux, ont arpenté le fort et le centre-ville.

#Bretagne: 450 personnes profitent en famille d'une journée plage à Saint-Malo grâce au Secours populaire. pic.twitter.com/goESdxnXgg — FB Armorique (@bleuarmorique) July 20, 2017

Une journée d’évasion qui a permis à certains enfants de découvrir la plage pour la première fois, quand leurs parents ont simplement pu couper un moment avec un quotidien parfois lourd. Le tout encadré par des bénévoles, dont certaines, âgées de onze ans, expliquent qu’après avoir bénéficié de l’aide du Secours populaire elles ont voulu s’investir : "car on sait ce que ça fait d'avoir besoin d'aide" sourit Zoé, venue de Rennes.

Une sortie rendue possible grâce aux dons reçus par le Secours populaire, l’association participe d’ailleurs à une grande campagne de dons directement par sms : il vous suffit d’envoyer un message au 9 22 22 et d’écrire "DON2 pour deux euros", ou DON et le chiffre que vous souhaitez donner. Le montant sera directement prélevé sur votre facture de téléphone.