St-Martin d'Auxigny : décompresser pour mieux affronter la maladie

Un weekend pour souffler, un weekend répit, pour s'oxygéner l'esprit. Six personnes, aidants et aidés, décompressent ce weekend au camping de St-Martin d'Auxigny, près de Bourges, à l'initiative de l'association Ladapt du Cher.

Saint-Martin-d'Auxigny, France

Un aidant sur trois meurt avant la personne dont il a la charge. Des pathologies souvent lourdes qui ne laissent pas le temps au proche de souffler suffisamment. Ces weekends répit sont financés par le conseil départemental du Cher. Particularité : le couple vient ensemble, aidant et aidé participent. Jean-Paul, 80 ans, de Bourges est venu avec sa femme Janine, 79 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer : " Un petit weekend comme ça, cela ne peut faire que du bien. J'ai pété les plombs en début d'année et j'ai dû être hospitalisé. je voulais m'occuper seul de ma femme, du ménage, de la maison, et j'ai craqué. Depuis, Janine va en hospitalisation de jour, mais je me sens un peu coupable, j'ai l'impression que je l'abandonne. Ici, on est ensemble, mais pris en charge. Ca ne peut être que positif pour nous deux."

Le weekend a commencé par un apéro en terrasse pour faire connaissance. © Radio France - Michel Benoit

L'idée est de casser la routine et peut-être un peu plus... Trois couples ont répondu à l'invitation, ils sont accueillis dans des chalets confortables. Marie-Solange accompagne son mari Daniel. Elle veille sur lui depuis son AVC, il y a 12 ans : " Le cadre est très beau. Je viens pour ne plus penser à rien, pour voir du monde. Au fil du temps, nos amis se sont éloignés de nous à cause du handicap, même notre famille a pris de la distance. On recherche de la convivialité ici. Discuter aussi avec d'autres personnes dans la même situation." Au programme, ballade nature, massage, soins... aidant et aidé ne seront pas forcément séparés pour les activités car l'idée est aussi de montrer qu'ils peuvent s'apporter mutuellement des choses, explique Emilie Mabit, chef de service à Ladapt du Cher : " Pouvoir se dire que la personne avec qui je vis, même si elle est diminuée, et bien elle est capable de faire encore des choses. Notre objectif, c'est ça et de les emmener dans un cadre différent pour partager choses ensemble, même si certaines activités se feront séparément pour souffler un peu."

Les couples occupent des chalets dans le camping de St-Martin d'Auxigny (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Trop souvent, l'aidant se sent coupable lorsqu'il s'octroie un peu de répit : " Ils ont l'impression que lorsqu'ils font quelque chose pour eux, c'est égoïste, mais non, argumente Corinne Pragnon, psychologue à Ladapt du Cher. On veut combattre ce sentiment. On a prévu de la relaxation, pour les deux. De la sophrologie aussi pour les aidants qui ont par exemple du mal à dormir. Le but, c'est qu'ils repartent avec outils qu'ils pourront utiliser tous les jours, chez eux. " Deux autres weekend répit seront organisés à la rentrée. Les inscriptions sont ouvertes.