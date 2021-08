"Saint-Nicolas-de-Bourgueil a perdu son âme" : deux mois après la tornade, l'église reste défigurée

C'était il y a deux mois. Des toitures arrachées par dizaines, des arbres déracinés et le clocher de l'église décapité. Le 19 juin dernier, St-Nicolas-de-Bourgueil est frappé par une véritable tornade et des vents à plus de 200 km/h.

Deux mois après, malgré l'immense élan de solidarité, malgré aussi les chantiers de couverture qui se multiplient, les stigmates de ce phénomène météo exceptionnel sont encore visibles sur la commune. A commencer par la place de l'Eglise et son édifice du XIXème siècle défiguré.

Ce qui fait le plus mal au cœur, c'est l'église ! Tant qu'elle ne sera pas restaurée, le village a perdu son âme", habitants de St-Nicolas-de-Bourgueil

Deux mois après, les travaux de restauration n'ont toujours pas commencé dans la nef de l'église. Il faut d'abord sécuriser complètement le clocher © Radio France - François Desplans

La restauration de l'église prendra plusieurs années

La tornade a arraché le clocher de l'église qui est ensuite tombé dans la nef. Dans sa chute, il a détruit une partie du toit. Deux mois après, le trou béant est toujours là. Car il faut d'abord terminer de sécuriser le clocher et évacuer des pierres encore coincées. "Mais à partir de lundi, et jusqu'à fin septembre, nous allons pouvoir installer une sorte de parapluie géant", explique le maire de la commune, Sébastien Berger. "Ça sera un tout petit Notre-Dame-de-Paris. Il y aura 56 tonnes d'échafaudage qui vont couvrir l'ensemble de l'église pour la mettre hors d'eau. Et cela permettra aux entreprises de pouvoir travailler en tout temps." Et de limiter les dégradations liées aux pluies de juillet qui ont affecté certaines voûtes.

Ce sera un tout petit Notre-Dame-de-Paris", le maire Sébastien Berger

Sébastien Berger le confirme à nouveau : l'église sera reconstruite à l'identique. Mais reste à savoir quand ? Pas avant deux ou trois ans selon le maire même s'il préfère attendre la fin de l'année pour affiner le calendrier et la durée des travaux.

Au moins 200 sinistres sur toute la commune et une facture totale qui pourrait bien dépasser les 15 millions d'euros

L'entreprise "David père et fils", le seul couvreur de la commune est sur tous les fronts. " Les trois-quarts des sinistrés sont nos clients. Donc on n'arrête pas", reconnaît l'un des gérants David Lionel. " On fait tout ce qui est maison d'habitation en priorité. Mais pour les hangars et les garages, on attend. _On en a pour un an à peu près à tout refaire !_"

Rue du Vieux Chêne à Saint-Nicolas-de-Bourgeuil, une maison retrouve enfin son toit d'ardoises tout neuf © Radio France - François Desplans

Sans compter les mauvaises surprises qui arrivent deux mois après la tornade. "On s'est aperçu par exemple que le préau de l'école avait bougé. Il va donc falloir le consolider d'ici la rentrée scolaire", explique le maire Sébastien Berger. Difficile donc de chiffrer aujourd'hui la facture totale des dégâts sur l'ensemble de la commune. Mais toujours selon le maire, ils pourraient bien dépasser les 15 millions d'euros.

Autre inconnue. Celle qui concerne la salle des fêtes. Elle aussi n'a plus de toit sur la moitié du bâtiment. La commune ne sait toujours pas si des réparations seront suffisantes ou s'il vaudra mieux la reconstruire complètement.

Toute une moitié de la salle des fêtes de St-Nicolas-de-Bourgueil reste encore interdite au public deux mois après la tornade © Radio France - François Desplans

En première ligne, le maire Sébastien Berger ne cache pas sa fatigue. " Les nuits sont courtes, on y pense tout le temps. Mais ce qui me permet réellement de résister, c'est vraiment cet élan de solidarité qu'il y a eu sur la commune et qu'on a encore aujourd'hui. Comme les dons financiers qui continuent d'affluer à la mairie."

Si l'on rajoute les 17 000 euros collectés à ce jour par la fondation du Patrimoine pour la restauration de l'église, c'est plus de 30 000 euros qui ont déjà été versés pour la commune, son église et ses sinistrés.