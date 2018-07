Des étudiants d'une école parisienne d'architecture ont travaillé avec la municipalité afin de rendre le village plus attractif et dynamique. Une initiative originale.

Saint-Pierre-des-Nids, France

Pour revitaliser les centres-bourgs, les municipalités reçoivent des aides de l'Etat mais également de l'argent départemental et régional. Déjà beaucoup de communes mayennaises ont ainsi amélioré leur cadre de vie grâce à ces différents dispositifs : Ambrières-les-Vallées, Ruillé-Froid-Fonds, Le Genest-St-Isle et Aron par exemple.

St-Pierre-des-Nids y pense également. Ici, l'initiative est originale. La municipalité fait en effet appel à des étudiants d'une école parisienne d'architecture pour imaginer le village de demain afin de le rendre plus attractif, plus dynamique.

Ces étudiants ont même créé des maquettes pour se faire une idée plus précise des projets présentés.

Parmi les points les plus urgents : la modification du plan de circulation dans le village, des rues étroites, de nombreux camions passent par là.

Un village aéré, c'est un atout pour attirer de nouveaux habitants souligne Catherine Sravallo, l'adjointe chargée de l'économie et du tourisme : "l'idée c'est de dégager de l'espace devant les commerces pour permettre aux restaurants d'avoir une terrasse. Moins de trafic ça permettrait de circuler d'une manière plus agréable et de passer un bon moment dans les rues du village. Nous profitons du bassin de vie d'Alençon, nous sommes dans les Alpes Mancelles. A nous de montrer que nous avons beaucoup d'atouts afin d'attirer des familles avec des enfants. La revitalisation passe aussi par une population plus jeune".

Ce n'est pas la première fois qu'une commune du département demande à des étudiants en architecture de réfléchir à la revitalisation du centre-bourg. Il y a deux ans, St-Denis-de-Gastines avait effectué la même démarche et l'an dernier, c'était à Nuillé-le-Vicoin.