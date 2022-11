St-Pryvé en Coupe de France à Bourges ce samedi : "Surtout ne pas trop penser aux 32èmes de finale"

En football, on joue ce week-end le 8ème tour de la coupe de France - le dernier avant les 32èmes de finale et l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. St-Pryvé-St-Hilaire, dernier représentant du Loiret et qui a sorti au tour précédent Dijon, club de Ligue 2, se déplace ce samedi après-midi à Bourges (coup d'envoi à 18h au stade Jacques Rimbault). Les 2 équipes jouent en National 2, mais pas dans le même groupe. Entretien avec Baptiste Ridira, l'entraîneur de St-Pryvé.

Quand on vient d'éliminer Dijon et qu'on affronte Bourges, avant-dernier de son groupe de National 2, est-ce qu'on ne risque pas l'excès de confiance ?

C'est ce qu'on pourrait croire vu de l'extérieur, mais je peux vous assurer qu'on a préparé ce match comme on avait préparé celui de Dijon - il n'est pas dans nos habitudes de changer nos habitudes ! Là où il faut se focaliser, c'est sur le fait que c'est un match-couperet : il faut garder ça à l'esprit, un match de Coupe, il faut le gagner. Que ce soit contre une équipe pro ou contre une équipe amateur comme nous, il faut mettre les mêmes ingrédients et la même intensité. Le fait que Bourges soit mal classé en championnat ne nous autorise pas à nous relâcher, bien au contraire.

D'autant que depuis l'arrivée, fin octobre, de son nouvel entraîneur, l'ex-international William Prunier, Bourges est invaincu !

Ils sont effectivement dans une dynamique positive avec une victoire et un nul, un peu comme nous d'ailleurs avec nos victoires contre Dijon et contre Rouen... De toute façon, ce genre de match se gagne souvent à l'énergie et au mental : on devra trouver les ressources qu'on a mobilisées déjà lors des dernières rencontres et surtout ne pas faire preuve de suffisance. On ne pourra passer que si on est à 200%.

Avec, dans un coin de la tête, la perspective de jouer à nouveau un 32ème de finale et peut-être une grosse équipe...

Oui, on ne peut pas l'occulter, on sait pour l'avoir déjà vécu qu**'un 32ème de finale, c'est un vrai événement**, donc c'est excitant de se dire qu'on peut se donner l'occasion de revivre cela à nouveau. Mais, justement, ça ne doit pas nous faire sortir de notre match, ni de notre concentration. Dans le parcours qui est le nôtre, on a fait preuve jusqu'ici de beaucoup de rigueur et de beaucoup d'implication, et on sait qu'il faut être capable de répéter cela pour aller le plus loin possible. Donc contre Bourges, il ne faudra surtout pas trop penser aux 32èmes de finale !