Stade Bagnérais : le club lance une cagnotte pour soutenir Mathias après son grave accident de rugby

"C'est tout le club qui est bouleversé", soupire Patrice Padroni, le président du Stade Bagnérais, suite au dramatique accident de rugby dont a été victime un jeune de l'équipe juniors, Mathias Dantin, âgé de 17 ans. Mercredi 14 décembre dernier, lors d'un match scolaire, il retombe mal suite à un plaquage et ne se relève pas. Transporté d'urgence à l'hôpital à Toulouse, il a subi deux opérations d'une durée totale de huit heures, et a été placé en coma artificiel. Sur les réseaux sociaux, son père écrit : "Nous avons rencontré les médecins et le mot a été lâché : tétraplégique". Alors pour soutenir Mathias et sa famille, le Stade Bagnérais a décidé ce lundi de lancer une cagnotte en ligne .

Un jeune joueur bien connu de tous

Ce dimanche lors du match de Fédérale 1 entre le Stade Bagnérais et Langon, les joueurs bigourdans portaient à l'échauffement un t-shirt noir, sur lequel on pouvait lire en lettre blanches : "COURAGE Mathias". La cagnotte est la suite logique pour Patrice Padroni : "On veut être au soutien de Mathias et sa famille qui traversent une période morale et psychologique compliquée. Si on peut à travers cette cagnotte faciliter l'après, leur dire qu'on est là".

Le président de Bagènes explique le besoin de parler, au club, suite à ce choc : "Toute la semaine va être consacrée à ça, on va rencontrer toutes les catégories d'âges, les jeunes, les filles, les seniors, parce que Mathias, beaucoup de monde le connaît, chez les jeunes bien sûr, mais chez les seniors aussi, puisque deux joueurs qui sont professeurs l'ont eu comme élève". Patrice Padroni assure que depuis mercredi dernier, les témoignages du monde du rugby affluent pour soutenir Mathias et sa famille.

