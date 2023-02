Stade d'Ornano : bientôt 135€ d'amende pour les voitures mal garées avant les matchs

Le Stade Malherbe de Caen affronte le SC Bastia, ce vendredi 3 janvier 2023. C'est aussi le dernier jour de tolérance concernant les voitures mal stationnées autour du stade d'Ornano . Pour les prochains matchs : les supporters garés sur les trottoirs ou les pelouses recevront une amende de 135€.

"On se gare comme on peut sur les trottoirs, reconnait Rudy, qui s'y gare à chaque match. Sinon les parkings sont à une dizaine de minutes au moins, c'est une galère." Pour Aristide Olivier, adjoint chargé des sports à la mairie de Caen, ces mauvais stationnements gênent les riverains du quartier de Venoix : "C'est parfois difficile pour eux de rentrer dans leur propre garage parce que les gens se mettent un peu n'importe comment."

Dernier jour de pédagogie

Avant de passer aux mesures "plus coercitives", la Ville va encore faire de la pédagogie ce vendredi, en avant match. Depuis le Caen-Bordeaux du 10 janvier dernier, des agents de la mairie distribuent des tracts : d'abord devant le stade, mais aussi autour, dans les rues adjacentes, "pour mettre un carton jaune sur les voitures mal garées".

La mairie de Caen glisse des "cartons jaunes" sous les parebrises des voitures mal garées près du Stade d'Ornano de Caen. © Radio France - Juliette Bourgault

Le but n'est pas de "taper" sur les supporters, explique Aristide Olivier : "C'est surtout pour leur indiquer où se trouve le parking de Beaulieu, qui offre 1 800 places et qui n'est rempli qu'à 200 ou 300 places maximum." La Ville travaille également sur une signalisation de ce parking sur tous les GPS.

"Je serai plus prudent"

Arnaud, 42 ans, est toujours en retard pour se rendre au stade. "Je ne suis pas exemplaire, je pratique souvent les pelouses et les trottoirs." Mais la menace de l'amende pourrait bien le rendre plus rigoureux. "Je serai plus prudent et il va juste falloir que j'anticipe davantage pour arriver à l'heure au stade."

Les amendes commenceront à être distribuées le 18 février 2023, lors du prochain match à domicile du SMC, qui affrontera Grenoble.