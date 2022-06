Stade de France : "A un moment on ne contrôlait plus les billets ni les fouilles corporelles"

La sénatrice azuréenne LR, Alexandra Borchio Fontimp, était au Stade de France pendant la finale de la ligue des champions. Dans le cadre d'une commission sénatoriale, elle a interpellé le ministre de l'intérieur et la ministre des sports. A voir également en vidéo

Qu'avez-vous vu samedi soir ?

"Un total chaos qui s'est déroulé aux abords du stade. D'abord en empruntant les rames du RER pour se rendre au Stade de France. J'ai constaté à l'arrivée un manquement assez significatif. Lors de l'audition au Sénat avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports j'ai parlé notamment de ventes à la sauvette d'alcool dans des bars de fortune, des barbecues clandestins organisés dans des conditions d'hygiènes déplorables. Toute cette arrivée au Stade de France témoignait d'un certain chaos. Le chaos général de cette organisation a vraiment abîmé notre pays."

C'est la faute à qui alors ?

"C'est la faute à l'Etat qui n'a pas su maintenir l'ordre public. On organise une manifestation sportive, qui est après le Super Bowl, le plus grand événement qui suscite un maximum de supporters. Il y avait, il me semble, un peu plus de 320 agents de police, gendarmes mobiles et policiers présents sur place pour 90 000 supporters. _Ça veut dire un agent de police pour 300 personnes_. On n'organise pas un concert de musique classique, mais la finale de Ligue des champions qui suscite énormément d'enthousiasme."

Vous avez été étonné par ce dispositif de sécurité ?

"Je racontais dans cette audition que je n'ai pas été fouillé, ni fouille corporelle, ni fouille de mes effets personnels. Je suis rentré à 19 heures au moins. Gérald Darmanin, dans sa réponse, avoue qu'à un moment donné, il ne contrôlait plus les billets ni les fouilles au corps. C'est quand même dramatique avec la menace terroriste en France. On est dans un département qui a été fortement touché par les attentats et les attentats au Stade de France. Ça a été une cible aussi des attentats. A un moment donné, j'étais dans le stade avec mes enfants. Il y a 90 000 personnes. Je n'étais pas rassuré."

Est-ce que vous vous demandez clairement en tant que sénatrice azuréenne la démission de Gérald Darmanin ?

"Je ne vais pas aller demander la démission de Gérald Darmanin, je souhaite notamment qu'il reconnaisse ses erreurs. Cette audition a permis de faire la lumière mais n'a pas permis de répondre à toutes les interrogations. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, à titre personnel, je suis favorable à une commission d'enquête. C'est une commission d'enquête qui permettra d'aller plus loin, de pouvoir explorer différents sujets et surtout de donner aussi la parole aux autres acteurs puisque pour l'instant, on n'a eu que la version du ministre de l'Intérieur."

Un mot sur les gens du voyage à Tourrettes sur Loup. 80 riverains rassemblés hier près des camping des Rives du Loup. Le préfet envisage d'installer les gens du voyage. Le préfet obligé de passer finalement par la réquisition, vu le manque de sites disponibles.

"J'ai souhaité écrire au préfet. Je me suis entretenu par téléphone avec la sous préfète, justement en charge de politique de la Ville, qui est chargée de ce dossier pour justement essayer un peu de faire pression, mais dans le bon sens. C'est à dire défendre la population qui était inquiète de voir l'arrivée de ces 120 caravanes de gens du voyage qui devait arriver sur ce terrain, site Natura 2 000. A l'issue des négociations, il semblerait que l'État justement ne réquisitionne plus ce terrain. Donc je m'en réjouis de l'action conjointe des élus l'État."