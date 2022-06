Stade de France : un dispositif de sécurité en place pour la finale du Top 14 de rugby

Encore une grosse soirée autour du Stade de France à Saint-Denis. Soirée de fête pour les fans de rugby, de tension pour les forces de l'ordre. 80.000 spectateurs sont attendus ce vendredi soir pour la finale de Top 14 de rugby entre Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby. La préfecture de police de Paris met donc en place un dispositif de sécurisation "pour assurer la sécurité des personnes aux abords du stade", explique un communiqué "ainsi que dans les transports en commun" puisqu'une nouvelle grève est annoncée par plusieurs syndicats de la SNCF et la RATP.

Des policiers et gendarmes particulièrement mobilisés

La préfecture de police mobilise notamment 1950 policiers et gendarmes autour de l'évènement dans un périmètre autour du stade dès 16h. "La vérification des billets sera réalisée au niveau des bornes d'accès", précise aussi le communiqué. "Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l’ordre et de la sécurité publics."

Concernant les transports en commun, "plusieurs équipes patrouilleront dans l’ensemble des gares et stations de l’agglomération parisienne", et notamment bien sûr, celles desservant le stade de France : La Plaine - stade de France sur le RER B, stade de France – Saint-Denis sur le RER D, la station Saint-Denis porte de Paris sur le métro13, et la station Front populaire sur la ligne 12.

En raison de la grève, "la vigilance des forces de l’ordre sera portée sur les cheminements des supporters à Saint-Denis, afin de fluidifier et sécuriser leur progression jusqu’au stade", indique également les autorités. De même pour la sortie du stade bien sûr.

Enfin, des effectifs en civil et en tenue seront chargés, tout au long de la journée et de la soirée, dans le périmètre immédiat du stade de France, mais également en périphérie et aux abords des gares, de lutter contre toute forme de délinquance. Un dispositif de traitement judiciaire adapté est également mis en place.

Recommandations aux spectateurs

Pour rappel, il est recommandé aux personnes souhaitant se rendre au stade de France :