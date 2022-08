Stade de la Beaujoire : après plus de 20 ans, la pelouse du FC Nantes entièrement remplacée

D'importants travaux ont été engagés à la Beaujoire, à Nantes, pour que le stade puisse accueillir deux événements sportifs d'envergure mondiale : la Coupe du monde de rugby de 2023 et les Jeux Olympiques de 2024. A ce cahier des charges, s'ajoutent les exigences de l'UEFA puisque le FC Nantes s'est qualifié en Ligue Europa. Un chantier démarré en janvier et qui doit être terminé à l'été 2023. Le coût des travaux est de près de 15 millions d'euros au total pour Nantes Métropole.

Parmi les principaux changements attendus, la pelouse a été remplacée et un système de contrôle électronique des billets avec tourniquets doit être installé.

Une pelouse flambant neuve

Cela faisait plus de 20 ans que la pelouse du stade de la Beaujoire n'avait pas été changée, c'est chose faite ! Elle a été entièrement remplacée début août. Les dimensions du terrain ne correspondaient pas au cahier des charges de la Coupe du monde de Rugby. La pelouse a ainsi été agrandie de 10 mètres en longueur, 7 mètres en largeur. Des espaces de dégagement plus amortissants ont aussi été posés sur les extérieurs pour protéger les rugbymen.

Les abords du terrain ont par ailleurs été sécurisés en retirant les plots en béton au pied des tribunes. Les mains courantes ont été mises aux normes avec un nouveau système de barriérage prévu pour éviter les intrusions de spectateurs sur le terrain. Enfin, l'enrobé a été renforcé, notamment pour mieux résister à la tenue de concerts.

Comme la précédente, la nouvelle pelouse est semi-synthétique. Un jardinier a plein temps est chargé d'en prendre soin quotidiennement, ils seront jusqu'à six les jours de match. Une pelouse innovante, car c'est une première en France, des drains vont être expérimentés pour récupérer les eaux de pluie.

Elle a coûté 2 millions d'euros.

La nouvelle pelouse du stade de la Beaujoire. © Radio France - Leïla Méchaouri

Un nouveau système électronique de contrôle des billets

L'UEFA impose l'installation d'un système de tourniquets avec contrôle électronique des billets pour accueillir les clubs européens. Une nouvelle billetterie sera construite dans les prochains mois et dans l'urgence, 34 tourniquets ont été loués. Il en manque encore 20 pour accueillir 35.000 spectateurs dans l'enceinte du stade.

Mais la Métropole a obtenu une dérogation de la part de l'UEFA pour que les tourniquets manquants soient remplacés provisoirement par un système de contrôles par "douchettes".

Ce n'est pas du bricolage ! - Ali Rebouh, vice-président de Nantes Métropole en charge du sport de haut niveau

"Ce n'est pas du bricolage !, plaide Ali Rebouh, vice-président de Nantes Métropole en charge du sport de haut niveau. Si le FC Nantes s'était qualifié en Coupe de l'UEFA en 2023, le sujet ne serait même pas sur la table aujourd'hui. Bien évidemment qu'on se réjouit de la qualification du FC Nantes, mais il y avait une conjoncture des calendriers qui n'était pas en phase. Pour autant, ce n'est pas du bricolage. On va pouvoir accueillir les matchs sans aucun problème."

On est en retard ! - Luc Delatour, directeur du stade au FC Nantes

De son côté, le directeur du stade au FC Nantes, Luc Delatour, salue la réactivité de la Métropole pour répondre au cahier des charges de l'UEFA "en un temps record", même s'il aurait aimé que ces travaux soient mieux anticipés. "On est en retard ! On n'est pas bon ! Je pense même quoi doit être le seul club de Ligue 1 avec ce système de 'douchettes' ! On était impatient, on aurait aimé que cela se fasse avant. C'est comme ça. On n'est pas dans la critique. "

L'ensemble des tourniquets doivent être installés et la nouvelle billetterie construite en mai 2023, pour un coup de 6 millions d'euros.

Un nouveau système de contrôle électronique des billets doit être installé au stade de la Beaujoire. © Radio France - Leïla Méchaouri