Stade des Alpes à Grenoble : Attention, pass sanitaire obligatoire !

Le Stade des Alpes ouvre ses portes au public pour une première rencontre de sport professionnel cette saison ! Le GF38 reçoit Quevilly-Rouen, en championnat de ligue 2.

Avant cela, Grenoble avait joué "à domicile"... à Gueugnon car la pelouse du Stade était en réfection. Sur ce point, les travaux sont finis et le premier entraînement a même eu lieu sur cette nouvelle pelouse ce jeudi. Mais ce samedi, l'autre nouveauté, c'est aussi l'application du pass sanitaire.

QR Code ou Pass en papier, mais aussi le masque !

Augustin Douillet est le référent Covid au sein du club grenoblois : "En amont du contrôle de billetterie, il y aura un contrôle du pass sanitaire, comme dans beaucoup d'endroits en France. Le pass sanitaire est obligatoire. Ça veut dire être vacciné. Avec la seconde dose depuis plus de sept jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. C'est un contrôle qui se fait via un QR code papier ou numérique à l'entrée du stade. Ensuite, on contrôle les billets, évidemment. Attention, le dernier arrêté préfectoral du 15 août oblige le port du masque dans les enceintes sportives, ce qui sera le cas au Stade des Alpes ce week end et jusqu'à nouvel ordre. Et puis après, on arrive dans une configuration classique et en jauge complète. Donc après, vous aurez accès aux buvettes, à la billetterie, à la boutique de façon tout à fait normale, puis au match à 19 heures avec le coup d'envoi de la rencontre".

Une petite dizaine de personnes en plus pour les pass

Tout ça nécessite un peu plus de travail à l'arrivée des spectateurs, avec notamment des gens embauchés pour scanner les pass sanitaires : "on va voir une petite dizaine de personnes en supplément de notre de nos effectifs de sécurité privée habituels qui seront uniquement destinés aux contrôles sanitaires".

Pour entrer au stade et voir du football, prévoyez donc d'arriver un peu avant ! Les portes ouvrent dès 17h30 pour un coup d'envoi à 19h.