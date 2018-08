Il y a d'abord eu celui contre Chambly, le 10 août, reporté. Puis celui contre Dunkerque ce vendredi, qui se jouera sur la pelouse du stade Didier Deschamps de Bayonne, plutôt qu'à domicile. La pelouse du stade du Pau FC n'est toujours pas prête, plusieurs parties sont encore sablonneuses. La faute aux fortes pluies du printemps, à la canicule du mois de juillet, et à un champignon qui aurait détérioré la pelouse, selon l'entreprise ID Verde, en charge des travaux. Le fait que le terrain soit homologué pour la première fois, augmente l'exigence de la FFF, et rend la tâche encore plus difficile toujours selon le prestataire.

On est malheureusement victime de ces phénomènes extérieures, on ne fait que subir et essayer d'être le plus professionnel possible pour réagir, et dès que les feux sont au verts, que l'on puisse livrer une pelouse correcte le plus vite possible." Sébastien Ranson, responsable technique chez ID Verde