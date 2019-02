Stade Francis Le Basser. On sait d'où viennent les pannes électriques

Laval, France

Cela faisait plus de quarante ans que le Stade Lavallois n'avait pas connu ça. Le 1er février, le match de la 20e journée de National au stade Francis Le Basser entre les Mayennais et Drancy a été interrompu trois fois à cause de pannes électriques dans les projecteurs. Des incidents qui ont entraîné trente minutes d'interruption cumulées de la rencontre. Depuis ce lundi 18 février des techniciens de l'entreprise SPIE, spécialisée dans le génie électrique, et ceux de Laval Agglomération sont à pied d'oeuvre.

Isolation et groupe électrogène

Trois problèmes ont été identifiés. Les techniciens se sont rendus compte que les fourreaux, protégeant les câbles électriques dans les projecteurs, étaient usés et ne pouvait plus assurer à 100% leur fonction d'isolation. D'où des courts-circuits pendant Laval-Drancy car il avait beaucoup plu cette semaine-là. Le groupe électrogène, pourtant récent, fonctionnait mal et n'aurait pas du s'arrêter pendant le match. Une dernière difficulté concerne l'armoire électrique autour du stade qui s'est mise en position de sécurité. Les techniciens ont donc augmenté la sensibilité du disjoncteur dans l'armoire.

Un stade prêt pour l'équipe de France féminine

Ces problèmes techniques ont entraîné une facture à régler pour Laval Agglomération de 25.000€. Et d'après Christian Lefort, vice-président en charge des sports, les installations électriques du stade Francis Le Basser seront fin prêtes dès ce vendredi pour la 23 journée de National qui oppose le Stade Lavallois à Cholet (20h). "Les techniciens se veulent rassurant par rapport aux mesures mises en place. J'ai vraiment bon espoir que tout rentre dans l'ordre" commente l'élu. Les joueuses de l'équipe de France de football peuvent être rassurées également pour le jeudi 28 février, date à laquelle elles affrontent l'Allemagne en match amical dans l'enceinte mayennaise. Idem pour nos voisins footballeurs de Vitré qui joueront leur quart de finale de coupe de France contre le FC Nantes, sous les feux des projecteurs de Francis Le Basser le 6 mars prochain.