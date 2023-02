Stade Francis Rongiéras : on sait où partira la piste athlétisme de Périgueux

Cela semblait être un casse-tête, où mettre la piste d'athlétisme après les travaux de rénovation du stade Francis Rongiéras ? Car sur la maquette présentée en décembre dernier par la mairie, la piste qui entoure le terrain de rugby du CAP avait disparu, ce qui a provoqué des interrogations et de l'inquiétude chez les athlètes et les clubs.

ⓘ Publicité

L'inquiétude est désormais levée, confirme le président du comité de Dordogne Athlétisme, Benoît Guillet "c'est très bien, c'est parfait, on voulait que l'athlétisme reste à Périgueux et pas trop loin de la voie des stades". La piste d'athlétisme sera déplacée à quelques centaines de mètres, non pas au COPO comme cela avait été évoqué, mais à la Font-Pinquet annonce la maire de Périgueux, Delphine Labails, à la place de terrains de rugby, d'entraînements de l'école de rugby pour les enfants et les jeunes.

Les travaux sont estimés à plus d'1,8 million d'euros. - Mairie de Périgueux

Une piste homologuée comme l'existante

La piste aménagée à la Font-Pinquet un terrain non constructible qui appartient à la Ville de Périgueux. Il est prévu que cette nouvelle piste soit homologuée pour les compétitions régionales comme celle qui existe actuellement. Il y aura six couloirs de 400 mètres, détaille Delphine Labails "avec la création d'aires de sauts et d'aires de lancé pour constituer un véritable stade d'athlétisme".

Il reste encore à déterminer où sera la fosse de steeple "mais l'essentiel reste l'implantation" déclare Benoit Guillet "car cela prend de la place une piste d'athlétisme".

Les travaux doivent commencer en janvier 2024 pour se terminer en avril 2024. La piste actuelle va perdurer au moins jusqu'en juin 2024 pour assurer la transition.

Plus d'1,8 million d'euros de travaux

La mairie estime que le coût de création de cette nouvelle piste d'athlétisme s'élève à 1 million 850.000 euros, hors taxes et sans compter la maîtrise d'œuvre. Afin de financer le chantier, la mairie de Périgueux compte sur les aides de l'État à hauteur de 30%, de la région (25%) et du département (25%), car l'équipement sera utilisé par les athlètes, mais aussi par les amateurs, et par les lycéens et les collégiens.

La maire de Périgueux explique que ce plan de financement est calqué sur celui de la piste d'athlétisme de Bergerac. Une délibération sera soumise au vote en conseil municipal ce mercredi 1er mars pour demander le financement de l'État. Des réunions avec le préfet sur ce projet ont déjà eu lieu.