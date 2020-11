Stade lavallois : le club met son site internet en sommeil, les supporters très mécontents

C'est une décision qui peut paraître surprenante. Alors que le Stade lavallois poursuit son championnat "normalement" malgré le confinement (les trois premières divisions de football ont été autorisées à ne pas stopper leurs championnats), le club fait savoir par un communiqué publié jeudi 12 novembre que le site internet ne sera plus actualisé pendant plusieurs semaines : "En raison de la situation actuelle, et ce, jusqu'à nouvel ordre (01 décembre 2020) le site et les réseaux sociaux du Stade Lavallois SASP, seront en veille."

Cette annonce provoque l'ire des supporters du Stade lavallois. Ils ne comprennent pas comment le club mayennais peut prendre une telle décision. "Tellement de matière à partager", écrit Jean-Félix sur Twitter. "Vous ne comprenez vraiment rien, c'est justement maintenant qu'il faut rester proche de ses supporters !", pour Eleikum.

