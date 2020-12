Stade lavallois : le maire de Laval demande aux actionnaires de privilégier une réhabilitation de Le Basser

Cela fait des années que la question fait débat. La rénovation du stade Francis-le-Basser, Philippe Jan, le président du Stade lavallois, en parlait déjà lors de son premier passage à la tête du club sous le mandat municipal Garot-Boyer (2008-2014).

Puis, ce sont les actionnaires qui se sont emparés de ce dossier en réfléchissant notamment à la construction d'un nouveau stade. Le lieu était déjà trouvé : quartier Ferrié à Laval, tout proche d'Espace Mayenne afin notamment de mutualité les places de stationnement.

Aujourd'hui, le dossier semblerait avancer, mais plutôt en faveur d'une réhabilitation du stade Le Basser inauguré à l'été 1971 et rénové au début des années 2000.

C'est Bruno Lucas, le président du Conseil de surveillance du Stade lavallois qui le révèle sur France Bleu Mayenne : "le nouveau maire et président d'agglomération, Florian Bercault, nous a demandé de travailler prioritairement sur une rénovation de Le-Basser, car il a le souci de faire vivre ce quartier (ndlr : des Pommeraies, au nord de la gare de Laval). Nous nous sommes rencontrés à trois reprises sur le sujet. Nous (les dirigeants du S.L) sommes avec des interlocuteurs privés mais aussi publics comme la Caisse des Dépôts ou la Banque des Territoires. Nous allons lancer dans quelques jours une étude de préfiguration. L'équipe municipale souhaite absolument que l'on étudie à fond le dossier Le-Basser".

On peut donc considérer aujourd'hui que le dossier de nouveau stade d'une capacité d'environ 10.000 places va rester au fond des cartons. En revanche, si la rénovation de l'actuel stade Francis-Le-Basser doit se faire (et elle est nécessaire compte-tenu de l'évolution du football et de son business), les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs années car tout cela prend du temps. Et depuis les premières discussions, les premières idées il y a une dizaine d'années, l'équipe du Stade lavallois est redescendue en National, ce qui n'a sûrement pas aidé à faire avancer ce dossier.