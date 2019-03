Stade Lavallois : quelles sont les missions du référent socio-éducatif ?

Laval, France

Depuis janvier, Yohann Collet, 37 ans, encadre et accompagne les 23 jeunes du centre de formation dans leurs temps libre, avant et après les entraînements et les matchs. Cinéma, bowling mais aussi coup de mains au Restos du Cœur, les missions de ce formateur sont multiples. Après l'affaire du bizutage de novembre impliquant deux jeunes du centre de formation au lycée Ambroise Paré, le club renforce l'encadrement des jeunes. "On organise des sorties culturelles, on les sensibilise aux problèmes de la société aussi" explique l'éducateur, passé par le service jeunesse de la mairie de Laval, diplômé du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS).

Le piège des réseaux sociaux

En matière d'encadrement des jeunes, la Fédération Française de Football est de plus en plus exigeante dans son cahier des charges. Le critère de performance sportive n'est plus le seul gage d'efficacité. À Laval, qui plus est après l'affaire du bizutage au lycée Ambroise Paré, les jeunes footballeurs ont participé à une réunion pédagogique et d'information avec des policiers autour des réseaux sociaux. "Aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose, les ados le raconte sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'ils comprennent que tout est stocké, rien ne s'efface. On leur a expliqué les dangers" précise l'éducateur qui avoue être un peu dépassé par ces nouveaux modes de communication. Yohann Collet a aussi prévu dans les prochaines semaines d'emmener les apprentis footballeurs dans des quartiers de Laval, à la rencontre de jeunes qui n'ont pas la chance d'intégrer un centre de formation.

De bons résultats scolaires

Plus de la moitié des joueurs du centre de formation ne passe pas le cap du professionnalisme. Et c'est donc à Yohann Collet aussi de les prévenir avec les autres éducateurs du club. Dans la vie il n'y a pas que le football. "Certains le comprennent très vite, pour d'autres c'est plus compliqué. Moi mon travail est de leur montrer qu'il faut un plan B pour le futur, peut-être en restant dans le monde du football mais de façon différente" termine Yohann Collet. Au centre de formation les résultats scolaires sont aussi regarder de très près. Le club est d'ailleurs performant avec 100% de réussite au BTS et 85% de réussite au bac.

Stéphane Moreau directeur du centre de formation du Stade Lavallois Copier