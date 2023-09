Stade Louis Nicollin : Pérols veut devenir "station touristique" pour accueillir un casino

Alors que le projet du futur stade Louis Nicollin a un peu de plomb dans l'aile, l'idée d'y associer un casino pour assurer une rentrée d'argent conséquente, qui puisse venir rassurer les créanciers, prend de l'épaisseur. Voilà pourquoi le maire de Pérols, soutien de la première heure, s'apprête à déposer une candidature afin de faire de sa commune une "station touristique", condition sine qua none à la construction d'une salle de jeux.

Jean-Pierre Rico y travaille "depuis neuf mois", confie-t-il à France Bleu Hérault, et ses travaux sont sur le point d'aboutir. En effet, son dossier sera soumis au vote, en conseil municipal, le 12 octobre prochain, avant d'être envoyé en préfecture.

S'il est validé, la commune décrochera une distinction similaire à celle de Maugio, Agde, La Grande Motte, Palavas-les-Flots et Sète (stations balnéaires) ou encore Lamalou-les-Bains (station thermale). Et alors que la métropole a dépassé la barre des 500.000 habitants au 1er janvier 2023, Pérols sera le seul des 30 villages entourant Montpellier à le posséder.

Pourtant, la cité n'apparaît spontanément comme un aimant à touristes. Mais Jean-Pierre Rico assure avoir des arguments, et l'édile les défend : "nous avons nos spécificités, avec l'Arena, le Parc des expositions, notre port de plaisance et de pêche traditionnelle, nos manifestations l'été, le marché hebdomadaire, le marché d'été, les arènes", lui qui rappelle que Pérols a déjà été classée, il y a deux ans, "ville touristique".

Dans les jours et semaines à venir, Jean-Pierre Rico espère ainsi qu'un office de tourisme verra le jour sur son territoire. Il s'agit là d'un des critères essentiels à l'attribution du label, selon lui. Parmi les autres, il faut "un certain nombre de lieux d'hôtellerie pour accueillir les touristes, un maître restaurateur sur la ville, un dispositif de tri sélectif des déchets, des lieux attractifs et historiques, ou encore des dispositifs de sécurité".

Avec cette démarche, Jean-Pierre Rico confirme sa volonté de souffler dans le dos des Nicollin : "On sait qu'en terme de mobilité et de stationnement, il faut être vigilant. Je le serai. En terme de sécurité, j'ai fait beaucoup de réunions avec les services de l'état. Je serai intransigeant. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai toujours dit que j'aiderai à porter ce projet. Je n'ai pas changé d'avis. Depuis le 1er janvier, j'ai décidé d'accélérer cette procédure. Je suis en train de boucler la boucle", conclut-il, auprès de France Bleu Hérault.

