Stade Nicollin : le dialogue n'est pas rompu avec la Banque des Territoires, un plan B malgré tout envisagé

L'enceinte voulue par le président du club de Montpellier, en Ligue 1 est censée voir le jour sur l'ancien site d'Ode à la Mer, à Pérols. Seulement, le projet enchaine les reports, et Laurent Nicollin les déconvenues. La dernière en date : le "désengagement" de la Banque des Territoires, suite auquel la réunion publique prévue le 26 septembre à Pérols vient d'être reportée à une date ultérieure.

De fait, l'organisme qui devait injecter 100 millions d'euros a fait volte-face, sans doute en voyant la nouvelle facture. Une note passée de 180 à 240 millions d'euros depuis la sortie du Covid, en raison de l'inflation, de la hausse du prix des matériaux, mais aussi de l'explosion des taux d'intérêt.

La holding Nicollin, qui injecte pour sa part 30 millions d'euros de fonds propres et qui est appuyée par des partenaires, doit donc trouver de nouvelles sources de financements privés, afin de satisfaire la banque des territoires, laquelle ne souhaite pas devoir prêter et assurer une somme supérieure à 40% du coût global, selon nos informations.

Le dialogue n'est donc pas mort et le désengagement pas définitif. Un nouveau point est prévu dans un un mois. D'ici là, les frères Nicollin et la métropole, qui pousse très fort pour que ce projet aboutisse, afin de ne pas faire perdre d'avantage de temps et d'argent à la famille qu'elle accompagne, tenteront de convaincre de nouveaux appuis, notamment auprès des banques.

En cas d'échec, un plan B devra alors être activé. Un nouveau montage financier, et peut-être un nouveau site. Cependant, cette perspective pourrait décourager les principaux acteurs, alors que la famille Nicollin a déjà dépensé près de cinq millions d'euros dans les études d'un projet qui n'est toujours pas né.

Un plan B à Montpellier ?

Le plan B, s'il devait être dégainé, serait sans doute synonyme de nouveau lieu d'accueil pour le stade Louis Nicollin, notamment dans la perspective d'attacher à l'enceinte un casino. En effet, l'idée a germé et pourrait faire son chemin, dans la mesure où l'établissement de jeux et de machines constituerait une source de revenus juteuse en terme de loyer pour le club de Montpellier, comme l'a rappelé Hugues Moutouh dans les colonnes de Midi Libre , et donc par conséquent une sacrée garantie aux yeux des créanciers.

Seulement, impossible d'implanter ce casino sur le site Ode à la Mer, puisqu'il doit l'être dans la principale ville d'une agglomération de plus de 500.000 habitants. C'est donc vers Montpellier qu'il faudrait se tourner, sachant que le site de Cambacérès, un temps proposé, serait exclu puisque trop proche d'un établissement scolaire, en l'occurrence le lycée Mendes France.

Odysseum ? Idem. Inenvisageable, à priori, mais cette fois pour les architectes des bâtiments de France, attentifs à ce que la vue reste dégagée dans certains cas et sur certains sites. Il faudrait donc trouver un terrain, ce qui est loin d'être aisé. A moins d'envisager la rénovation de la Mosson, qui nécessiterait une autorisation de l'état.

Une solution qui ferait en tous cas le bonheur de certains opposants et de quelques membres de la majorité, du moins sur le papier, puisqu'elle coûterait plusieurs dizaines de millions d'euros d'argent public, alors que Laurent Nicollin n'a pas l'intention de racheter le stade ou d'y injecter le moindre centime, dans le cadre d'une métamorphose, comme il l'a récemment fait savoir dans notre émission 100% Paillade.