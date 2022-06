Stade Rennais : 35 millions d'euros de travaux pour le projet d'agrandissement du centre d'entrainement

C'est un long serpent de mer qui vient de sortir de son trou : le Stade Rennais a présenté ce vendredi son projet d'agrandissement du centre d'entrainement Henri-Guérin, la Piverdière. C'est finalement une mouture plus allégée qu'initialement envisagée qui est retenue : 15 hectares au lieu des 11,4 prévus, soit un peu plus de 3,5 hectares supplémentaires. Le coût, prévisionnel, de ces travaux est estimé à 35 millions d'euros, mais il pourrait être revu à la hausse, en raison de la situation mondiale et des difficultés d'approvisionnement.

Le projet d'agrandissement doit être présenté ce lundi en conseil municipal. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Ce projet de la Piverdière a été évoqué il y a quatre ou cinq ans. Si on mène à bien ce projet, il va se terminer en 2025", souligne Olivier Cloarec, le président exécutif du Stade Rennais. "Vous voyez bien que ça fait une durée globale de l'ordre de sept ans. Aujourd'hui, le Stade Rennais a d'excellents résultats, tant au niveau des pros qu'au niveau de la formation, mais a des infrastructures qui ne sont pas en corrélation avec les résultats. Si on veut continuer à être compétitif au niveau national et au niveau international ainsi qu'au niveau de la formation, il est évident qu'il faut que l'on ait des meilleures infrastructures et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Il est temps d'avancer, d'agir et d'avoir des infrastructures qui soient à la hauteur de nos ambitions et de celles de notre actionnaire".

Un projet ouvert sur la ville, assure le club

Dans le détail, ce projet, à la Prévalaye prévoit le passage de 7 à 8 terrains et demi, ainsi qu'une zone d'entrainement des gardiens (le club pourra également profiter de trois terrains sur le site du Moulin du Comte). Trois bâtiments, l'un pour les professionnels, l'autre pour l'Académie et l'administratif, et le troisième pour l'Internat doivent aussi voir le jour, pour une surface totale de 9 000m². Le club doit notamment aussi créer un terrain de football à cinq, qui sera ouvert au public.

Vue prévisionnelle des bâtiments du centre d'entrainement. © Radio France - Stade Rennais

Face aux questionnements sur l'impact environnemental, le Stade Rennais s'engage à planter 461 arbres (pour 63 suppressions) et à développer des haies bocagères. L'intégralité de l'enveloppe de ses travaux est portée par le club et son actionnaire."Je suis très enthousiaste et nous sommes heureux de pouvoir accompagner ce qui est un projet très ambitieux pour la Piverdière, avec un projet qui, en termes sportifs, va permettre au Stade Rennais de se développer mais aussi de conforter sa place dans la ville", souligne de son côté la maire de Rennes, Nathalie Appéré.

Une manifestation des opposants prévue avant le conseil municipal de lundi

"C'est un projet qui se situe dans un environnement remarquable : d'abord la proximité à la ville et au Roazhon Park, mais aussi un espace naturel très qualitatif, et je crois que nous sommes vraiment rejoints avec le Stade Rennais sur les ambitions vis-à-vis de ce projet à la fois l'excellence sportive, l'excellence environnementale, la proximité à la ville et l'intégration dans un cadre naturel." Le projet doit être présenté lundi 27 juin en Conseil municipal, à Rennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les opposants à ce projet doivent d'ailleurs manifester dans l'après-midi, place de la mairie. "Nous sommes en désaccord total avec la volonté d’étendre le Centre de Formation du Stade Rennais à la Prévalaye. Aujourd'hui, ils disposent de 12ha dans cette zone, et ils veulent l'étendre encore de 3,5ha pour faire un nouveau terrain de foot, des parkings, une piste d'échauffement, un terrain pour les gardiens de foot… Cette extension serait dramatique : suppression de friches naturelles (un terrain de foot est un sol artificiel, donc un lieu sans vie), disparition de 15 jardins ouvriers (datant de plusieurs décennies et qui produisent bien), destruction d'une parcelle horticole (achetée récemment par la ville de Rennes, louée au SRFC)", explique le Collectif de la Prévalaye, dans un communiqué.

"Nous savons que les velléités d'agrandissement du Stade Rennais ne s'arrêteront pas là. Nous ne sommes pas en opposition avec le football, le sport et ses valeurs. C'est le modèle de croissance du football-business qui n'est pas tenable ici. Nous ne pouvons plus nous permettre de sacrifier du vivant", poursuit le collectif. Le Stade Rennais lui s'engage à "développer la végétation (haies, arbustes, arbres...) pour préserver l'habitat de certaines espèces présentes sur le site après plus de 20 ans d'activités sportives."