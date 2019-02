Rennes, Bretagne, France

Priorité aux abonnés

Comme souvent, priorité aux abonnés du Stade Rennais pour ce 8ème de finale aller au Roazhon Park, le jeudi 7 mars à 18h55.

Tous les abonnés 2018-2019 bénéficient d’une priorité d’achat sur leur place habituelle d’abonnement, de ce mercredi 27 février à partir 10h jusqu'au jeudi 28 février 2019.

Ils bénéficient par ailleurs de 10% de réduction.

Où acheter ?

Les abonnés 2018-2019 peuvent réserver leur place sur le principe d'un abonnement = une place :

- à la boutique officielle du Roazhon Park

- aux guichets porte 12/13

- sur la billetterie en ligne

Attention, il n'y aura pas de vente à la boutique de la gare.

Associations, CE, entreprises

Concernant les abonnés "entités", comme les associations, les CE, les entreprises, le bon de commande est à envoyer au service billetterie, qui les traitera par ordre d’arrivée.

Et le grand public ?

Pour ceux qui ne sont pas abonnés, l'ouverture de la billetterie est prévue samedi 2 mars. Les horaires et modalités ne sont pas précisés pour le moment.

Concernant les ventes de places pour le match retour à l'Emirates Stadium d'Arsenal, la billetterie ouvrira également samedi 2 mars. Là non plus, les horaires et modalités ne sont pas précisés pour le moment.