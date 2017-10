Stade Rennais : c'est fini pour René Ruello ?

René Ruello dément avoir été débarqué dans l'après-midi, ce lundi, par les actionnaires majoritaires du club. Pourtant, plusieurs sources l'affirment. Christian Gourcuff serait de son côté remplacé sur le banc rouge et noir.

Cela aura été la défaite de trop. Et sans doute les déclarations de trop. René Ruello n'est plus le président du stade Rennais, depuis le milieu d'après-midi ce lundi. Il n'aura pas résisté à la cinquième défaite de la saison du stade Rennais samedi à Guingamp (2/0). Et ses propos violents à l'égard de l'arbitre, M. Schneider, ne l'auront vraiment pas aidé à sauver sa tête. A 13h ce lundi, le désormais ex-président du club tenait pourtant une réunion avec les salariés du SRFC. Mais à 15h30, il était débarqué par les actionnaires majoritaires du stade Rennais "On était ce midi avec lui et il ne nous a rien dit", précise un proche du club, "mais on sait aussi comment ça se passe avec François Pinault ou François-Henri Pinault. Ils peuvent appuyer sur le bouton à n'importe quel moment et prendre des décisions radicales".

Une seule victoire cette saison

Chef d'entreprise, René Ruello était redevenu président du stade Rennais en mai 2014, en remplacement de Frédéric de Saint-Sernin (il avait déjà été une première fois président de 2000 à 2008). Après avoir collaboré avec Philippe Montanier et Rolland Courbis, René Ruello avait installé Christian Gourcuff sur le banc Rouge et Noir. Un fiasco. Neuvième la saison dernière, éliminés piteusement des deux coupes nationales, les Rennais n'ont remporté qu'un seul match cette saison, à Marseille, et pointent à une inquiétante 15e place après la 9e journée. Même si René Ruello dément avoir été débarqué en ce début de soirée, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain de 2012 à 2016, Olivier Létang, est fortement pressenti pour le remplacer.

Galtier pour remplacer Gourcuff ?

Son destin étant lié à celui de René Ruello, Christian Gourcuff devrait lui aussi les frais de la décision de la famille Pinault. Arrivé le 10 mai 2016, le technicien breton n'a jamais convaincu en un an et demi sur le banc rouge et noir. Si cela se confirme, Christian Gourcuff va probablement terminer sa vie d'entraîneur sur cette triste note. Il pourrait être remplacé par Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne, libre depuis son départ du Forez en juin 2017.