Le Stade Rennais prolonge d'un an le contrat de son entraîneur Sabri Lamouchi. Arrivé chez les Rouge et Noir en novembre dernier Sabri Lamouchi a permis au Stade Rennais de terminer à la 5ème place du classement et d'accéder à l'Europa League.

Le contrat de l'entraîneur rennais Sabri Lamouchi est prolongé jusqu'en 2020, avec une option pour une année supplémentaire. "Arrivé en cours de saison dans une position qui n'était pas simple, il a réalisé un travail magnifique. Cela semblait légitime de poursuivre l'aventure" a estimé le président du Stade Rennais, Olivier Létang. Le président du club souligne qu'il souhaite travailler dans la continuité, la stabilité, "avec l'ambition de redonner de la fierté à tous les fans du Stade Rennais. "

Olivier Létang n'a pas souhaité afficher d'objectifs précis "on ne met pas de pression en affirmant que l'on souhaite terminer quatrième en fin de saison". D'autant que pour l'entraîneur rennais et le président du club, le défi de la prochaine saison est à la fois"excitant et difficile". Les Rouge et Noir devront enchaîner les matchs du championnat et ceux de l'Europa League. Pour se préparer au mieux, les rennais rejoignent l'Autriche ce mercredi pour dix jours de stage, et quatre matchs amicaux. Ils affronteront notamment le Borussia Dortmund, le 03 août.

Wahbi Khazri restera-t-il à Rennes ?

L'international tunisien Wahbi Khazri jouera-t-il sous les couleurs rennaises la saison prochaine ? La question sera sans doute tranchée cette semaine. Prêté la saison passée par le club anglais de Sunderland, le milieu offensif a reçu d'autres propositions. Mais le club rennais ne cache pas son souhait de le garder dans son effectif. Sabri Lamouchi, l'entraîneur rennais a rappelé que le club n'avait cessé de tenter de le convaincre, et "pour l'instant, il ne nous a pas dit non, et il n'a pas signé ailleurs" ajoute l'entraîneur. Concernant d'autres recrutements possibles, le président du club a indiqué qu'il y avait des discussions engagées avec d'autres joueurs, notamment sur le poste occupé par Khazri, si ce dernier faisait le choix de ne pas rester à Rennes.