Stade Rennais : "le RCK n'est pas mort", assure le Roazhon Celtic Kop

Un peu plus d'un mois après l'agression d'un membre du RCK et le vol de sa bâche domicile, le Roazhon Celtic Kop communique. Le groupe assure ne "jamais" avoir songé à sa dissolution.

"Nous n'avons jamais parlé de dissoudre le RCK et il n'a jamais été question d'arrêter nos activités jusqu'à la fin de la saison ni encore moins de manière définitive", écrit, ce samedi soir, le Roazhon Celtic Kop dans un communiqué. Le groupe s'exprime, un peu plus d'un mois après l'agression d'un de ses membres, et le vol de sa bâche domicile. Un mois, surtout, après un dernier communiqué annonçant la mise en sommeil du RCK en sommeil pour une durée indéterminée.

"Faire taire les rumeurs"

Depuis cette mise en sommeil du RCK, "beaucoup de rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, les forums, et les travées du stade les jours de match", estime le RCK. Le groupe, qui sort de son silence, assure que jamais il n'a envisagé sa dissolution. "Il nous faut simplement un peu de temps pour digérer la perte de notre bâche domicile, qui est le totem du groupe, surtout au vu des circonstances dans lesquelles elle a été volée. Nous avons tous été touchés par l'agression de notre ami, qui plus est devant le domicile de ses parents", écrit le RCK, qui dit vouloir "faire taire les rumeurs".

Cette mise en sommeil n'a évidemment pas pour but de sanctionner le club.

"Maintenant, la vie continue et nous ne comptons pas abandonner notre tribune ni notre club de cœur, le Stade Rennais FC. Nous sommes d'ailleurs conscients que notre mise en sommeil pénalise également l'équipe qui ne peut pas bénéficier sur le terrain d'un soutien massif et coordonné du kop comme elle en avait l'habitude... Mais cette mise en sommeil n'a évidemment pas pour but de sanctionner le club, et fort heureusement, la suspension de nos animations en tribune n'a pas entamé la bonne dynamique de l'équipe qui poursuit son excellente série de bons résultats", assure l'association.

Le groupe l'assure, il "met à profit" la période pour "travailler dans l'ombre". "Nous sommes en train de réorganiser pas mal de choses en interne afin de mieux structurer le groupe pour revenir plus forts lorsque le moment sera venu". Le Roazhon Celtic Kop évoque "différents chantiers qui sont déjà en cours de mise en œuvre et bien avancés pour certains mais pas encore finalisés pour d'autres." Pour quelle date de reprise ? Mystère, pour l'heure.

Le RCK n'est pas mort

'Le RCK n'est pas mort et nous comptons bien faire encore de grandes choses avec vous pendant longtemps. L'implication de chacun sera primordiale pour confirmer l'ascension du groupe de ces dernières années, toujours dans l'optique de supporter au mieux le Stade Rennais FC, à domicile comme à l'extérieur', assure le RCK.