Stade Rennais : René Ruello confirmé dans ses fonctions de président

Retournement de situation au stade Rennais. Alors que tous les médias annonçaient l'éviction de René Ruello, le club a publié un communiqué indiquant qu'il était confirmé dans ses fonctions de président.

René Ruello reste président du stade Rennais. Le club rouge et noir l'a indiqué cet après-midi peu avant 17h, en publiant un communiqué de 4 lignes sur son site internet. Après la cinquième défaite de la saison à Guingamp samedi, François-Henri Pinault avait pourtant enclenché le processus de séparation et la venue d'un autre coach en remplacement de Christian Gourcuff. Mais le fils Pinault n'a pas pu aller au bout de son idée. Olivier Létang dont on avait parlé comme possible président à la place de René Ruello, pourrait quand même arriver au club, mais en tant que directeur sportif. Il reste maintenant à savoir comment les supporters rouge et noir vont encaisser la nouvelle, car la cote de popularité et de confiance de René Ruello et Christian Gourcuff est au plus bas après le début de saison catastrophique du club en ligue 1.