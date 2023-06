EN IMAGES - L'hommage de la ville au Stade Rochelais et à Romain Sazy

Après avoir été accueillis par plusieurs centaines de supporters ce dimanche à la mi-journée sur le parvis de la gare, les joueurs et le staff du Stade Rochelais étaient tous ce dimanche après-midi à l'Hôtel de ville de la Rochelle pour une cérémonie officielle.

Les joueurs du Stade Rochelais ont pu relâcher la pression après une saison marquée par deux finales © Radio France - Eric Le Bihan

Tee-shirt blanc et tenue décontractée, les doubles champions d'Europe sont apparus "fatigués" mais joyeux et toujours aussi chambreurs en montant les marches de la mairie jusqu'à la salle des fêtes.

La défaite cruelle en toute fin de match contre le Stade Toulousain a laissé des traces, mais les Maritimes ont fait bonne figure et se sont prêtés au jeu des photos, selfies et autographes. Certains sont quand même apparus très fatigués. A commencer par le roi Uini Atonio assis sur son trône, même s'il rêvait d'être sacré au Stade de France.

Uini Antonio, roi de La Rochelle sur son trône, n'a pas été sacré au Stade de France © Radio France - Julien Fleury

Chaque joueur a digéré la défaite à sa manière. Si beaucoup d'entre eux d'humeur plutôt badine, certains avaient encore du mal à avaler le scénario de la finale. A commencer par le capitaine Grégory Alldritt, souvent dans ses pensées et parfois un peu à l'écart, même si le Gersois a accepté volontiers de répondre aux nombreuses sollicitations des invités.

Le capitaine rochelais Grégory Alldritt encore très affecté par la défaite contre Toulouse © Radio France - Julien Fleury

L'ensemble de l'effectif, le staff technique et les dirigeants ont été appelés un par un pour recevoir les félicitations du maire de La Rochelle. Ils ont également reçu une médaille de la ville et une bouteille de Cognac des mains de Jean-François Fountaine

La famille du Stade Rochelais soudée comme jamais © Radio France - Eric Le Bihan

Romain Sazy, futur maire ?

Mais celui qui était au cœur de la cérémonie, c'est le jeune retraité de 36 ans, Romain Sazy. Lui qui disputé samedi le dernier match de sa carrière au Stade de France. Le vice-capitaine du Stade Rochelais a eu droit à un hommage tout particulier.

"Sazy, Sazy, c'est La Rochelle !"

Le portrait de Romain Sazy a été accroché sur le mur du fond de la salle des fêtes. Ce qui lui a valu se faire chambrer gentiment par ses coéquipiers, qui n'ont pas hésité à revisiter un des chants fétiches des supporters : *"Sazy, Sazy, c'est La Rochelle !" *Romain a aussi reçu une bouteille de Cognac... mais de 1986, son année de naissance.

Romain Sazy, jeune retraité et futur maire de La Rochelle ? © Radio France - Eric Le Bihan

"L'objectif sera toujours le doublé la saison prochaine"

Le président Vincent Merling, fatigué, a quand même eu la force de tirer un premier bilan de cette saison. "Elle est fantastique bien évidemment, gagner la Champions et être champion de France jusqu'à deux minutes de la fin, c'est énorme ce qu'on fait les joueurs. C'est d'autant plus énorme que c'est cruel. On méritait de gagner... Il y avait une belle opportunité cette année... On va repartir plus forts de cette expérience l'an prochaine. L'objectif sera toujours le doublé la saison prochaine".

Le président du Stade Rochelais Vincent Merling manie l'humour pour cacher la déception © Radio France - Eric Le Bihan

L'intégralité de l'interview du président Vincent Merling à regarder en vidéo.

Les membres du Stade Rochelais sont restés une bonne heure à la réception de la mairie, avant de repartir en bus pour d'autres festivités. Merci pour tout.