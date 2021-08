Stade Toulousain : le président de Toulon confirme des discussions avec Cheslin Kolbe

Cheslin Kolbe est-il sur le point de quitter le Stade Toulousain ? Selon le média britannique The Rugby Paper et BeIN Sport, l'ailier star du Stade Toulousain est en pourparlers avec le Rugby Club Toulonnais. Ce mercredi, le président du RCT confirme des discussions avec Cheslin Kolbe au journal L'Équipe. L'ailier des Springboks champions du monde, actuellement retenu avec sa sélection pour disputer le Rugby Championship, se serait engagé pour trois saisons. Il est sous contrat avec Toulouse jusqu'en 2023.

« Il se peut que Toulouse et le RCT trouvent un accord. Mais on en n'est pas encore là », a répondu le président toulonnais à L'Equipe. « Je ne peux pas faire de commentaire. Je vois passer les informations comme vous. Ça me paraît prématuré. [...] Il y a encore trop de parts d'ombre », a-t-il également confié. Bernard Lemaitre a aussi précisé que cet éventuel transfert concernait la saison 2021-2022.