Stade Toulousain : le staff fait sa rentrée, le sud-africain Jaco Visagie annoncé au club

Le Top 14 n'a pas encore repris, mais au Stade Toulousain, le président Didier Lacroix et le co-entraîneur Ugo Mola y pensent depuis bien longtemps. Ils ont dû faire avec une préparation retardée, en raison de la victoire en Top 14. Le règlement n'autorise la reprise de l'entraînement qu'un mois complet avec la conquête du Brennus. Les toulousains n'ont donc pu reprendre l'entraînement qu'à partir de la mi-juillet.

De nombreux internationaux

Le Stade Toulousain doit aussi composer avec un effectif plus étriqué qu'à l'habitude, avec la préparation pour la Coupe du Monde au Japon. Pas moins de 13 joueurs, un tiers de l'effectif sont partis avec leur sélection! Parmi eux, neuf français (Guitoune, Ntamack, Ramos, Huget, Médard, Dupont, Mauvaka, Baille et Cros), deux sud-africains, Cheslin Kolbe et Rynhardt Elstadt, et enfin le jeune pilier David Ainuu, parti avec la sélection américaine.

Ugo Mola le concède, c'est surtout tendu au niveau de la première ligne: "On est un peu à flux tendu, dit l'entraîneur. On va voir début septembre en fonction des listes données par les sélections pour la Coupe du Monde et des joueurs qui rentreront donc plus tôt pour le championnat".

Le mercato : bientôt un joker sud-africain pour remplacer Julien Marchand

Un recrutement est envisagé pour pallier l'absence du talonneur Julien Marchand, qui ne devrait pas revenir avant la fin octobre voire début novembre. Le talonneur toulousain s'était rompu les ligaments du genou gauche lors du dernier Tournoi des Six Nations. Le sud-africain Jaco Visagie devrait donc arriver dès la fin de la semaine au club. Le joueur, placé comme joker pour la sélection sud-africaine à la Coupe du Monde, est d'accord, le staff aussi. Ne manque maintenant plus que l'accord de sa fédération.

Les abonnements en hausse

L'effet Bouclier de Brennus se fait sentir au Stade Toulousain. Après la superbe saison des Rouge et Noir et leur succès final en Top 14, les supporters ne s'y trompent pas. La billetterie se porte bien, puisque les abonnements sont en hausse de 20% pour la saison 2019-2020 à Ernest-Wallon.

Deux matchs au Stadium cette saison

Le Stade Toulousain devrait aussi retrouver le Stadium cette année, et remplir de nouveau les tribunes du stade, qui peut accueillir près de 33 000 personnes. Un match est prévu pendant la période des fêtes contre Toulon. Un deuxième devrait aussi se tenir, peut-être contre Clermont, mais sans date précise pour l'instant.

Une nouvelle pelouse pour Ernest-Wallon

La pelouse du Stade Ernest-Wallon se refait elle-aussi une beauté pour la nouvelle saison. Il s'agit d'une pelouse hybride, encore en train d'être installé. Même si le timing est un peu serré, le président Didier Lacroix l'assure, elle sera prête pour la reprise de la saison à Ernest-Wallon.

La pelouse du Stade Ernest-Wallon la saison dernière. © Radio France - Julien Balidas