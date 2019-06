Stade Toulousain - Malou ce Tarnais qui soutient les Rouge et Noir

Villefranche-d'Albigeois, France

Le Stade Toulousain retrouve le goût des demi-finales du Top 14. Et les fans adorent. Et même au-delà de la Haute-Garonne, dans d'autres de terres de rugby. C'est le cas notamment dans l'albigeois où certains préfèrent soutenir le Stade plutôt que le CO. C’est le cas de Malou, Tarnais sur sa carte d’identité mais surtout Toulousain de cœur.

Malou, 38 ans, habite à Villefranche d'Albigeois. Une adresse entre deux clubs de rugby mais qu’importe. Les rideaux de la maison sont noirs et rouges et chaque week-end, le Tarnais fait 100 km pour aller voir les Toulousains. Et Malou ne peut pas l’expliquer. "Mon petit a trois mois. Il a déjà fait trois matches à Wallon. Moi, j’ai fait accoucher ma femme à Toulouse, parce que je voulais un Toulousain et pas un Albigeois ou un Castrais. C’est la passion, ça ne s’explique pas. "

Et peut-être que la rivalité entre Albi et Castres profite parfois à Toulouse. En tout cas, Malou ne sent pas si seul que ça. "Je vois beaucoup de gens d’Albi à Wallon qui font la route tous les week-end. Chacun voit où doit être son cœur."

Alors évidemment avoir vu le CO, être champion de France l'an passé, c'était un peu dur à encaisser. Mais surtout ça a augmenté l'appétit de Malou pour que les Toulousains cette saison. "Ils sont sortis. Dommage pour eux. On espère que le bouclier va revenir chez nous. C’est sa place."