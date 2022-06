VIDEO - Les policiers héraultais s'entraînent à conduire en situation risquée

Les policiers de l'Hérault s'entrainent à conduire en situation risquée. Ils conduisent sur piste mouillée, en slalomant entre des plots ou font des freinages d'urgence avec des pilotes sur les circuits de Goodyear à Mireval. Le but est d'apprendre à maitriser son véhicule en cas d'intervention d'urgence ou dangereuse.

Comme lors d'une course-poursuite ou lorsqu'il faut se rendre rapidement sur une intervention. "Grâce à ce stage, les collègues sauront à quelles limites ils peuvent effectivement pousser leur véhicule et à quel moment ils devront ralentir, voire stopper leurs déplacements. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir travailler dans les conditions réelles" explique Christophe, major de police.

"On slalome entre les véhicules pour poursuivre la personne. Mais on doit le faire en toute sécurité" — Owens, policier à Agde

La ceinture attachée, les mains sur le volant et le pied sur l'accélérateur. Owens, un policier d'Agde, commence par l'exercice de slalom entre les plots oranges : "l'objectif, c'est de toujours garder l'œil sur le cône suivant pour pouvoir anticiper." Le jeune homme de 21 ans prend de la vitesse.

Jusqu'à atteindre 80 kilomètres heure. Puis il ralentit d'un coup sec. Un freinage d'urgence que l'agent pourrait être amené à refaire en intervention. "On peut s'arrêter comme ça pour tout et n'importe quoi. Pour une personne qui traverse, un ballon qui arrive de nulle part, un caddie qu'on nous lance dessus. C'est très divers. La plupart du temps, c'est juste une voiture qui pile devant nous parce qu'on met le gyrophare et du coup, elle a peur."

Ensuite, direction une piste circulaire totalement mouillée pour apprendre à maîtriser le véhicule en aquaplaning. "On prend de la vitesse. Dès que ça dérape, on lâche l'accélérateur et on remet le volant droit."

Tous ces exercices seront utiles à Owens, notamment en cas de course poursuite. "Généralement on slalome entre les véhicules pour poursuivre la personne. Mais on doit faire au mieux pour le suivre. Lui, il fait n'importe quoi. Nous, on essaye de s'en approcher le plus tout en respectant les gestes les plus sécuritaires pour nous ainsi que pour les autres."

Un partenariat avec Goodyear à Mireval

L'entreprise Goodyear à Mireval a renouvelé un partenariat avec la préfecture de l'Hérault. Il était resté en suspens depuis cinq ans. Rémy Granier, manager du site, considère que ce partenariat "permet d'impacter le tissu local." Les pilotes du site accompagnent les agents de police : "c'est pour les amener dans des situations limites auxquelles ils sont confrontés au quotidien mais là c'est dans un cadre sécurisant."