Stage de rattrapage du code de la route pour les seniors d'Indre-et-Loire

30 % des victimes de la route en Indre-et-Loire sont des plus de 60 ans. Un constat qui a convaincu les gendarmes d'organiser un après-midi de remise à niveau sur le code de la route. Une centaine de seniors étaient présents à la salle des fêtes de La Membrolle sur Choisille.

Une centaine de personnes seniors ont assisté mardi après-midi à La Membrolle sur Choisille à un après-midi de remise à niveau de sécurité routière.

Avec les gendarmes d'Indre-et-Loire et la Prévention routière, ces conducteurs de plus de 60 ans ont pu découvrir les nouveaux panneaux de signalisation, découvrir un parcours avec des lunettes spéciales qui reproduisent l'ivresse ou encore le véhicule banalisé avec radars de contrôle de vitesse embarqués

C'est devant une assistance studieuse et très concernée qu'un moniteur d'auto-école a fait découvrir les nouveautés de la route mais aussi leur a permis de poser toutes les questions qui les tracassaient. Les personnes présentes le reconnaissent volontiers, elles cumulent à la fois des difficultés physique, par exemple une déficience auditive, avec des aménagements routiers qui les stressent ou pour le moins les inquiètent

Les giratoires : le cauchemar pour beaucoup de conducteurs seniors

Jacques , par exemple a obtenu son permis en 1956, et pour lui prendre un rond-point ne présente pas de difficulté insurmontables mais le risque d'accrochage entre véhicules l'inquiète et comme Roger, détenteur d'un permis depuis 1960, ce petit stage de remise à niveau avait un goût de trop peu : ils auraient en effet bien apprécié d'aller plus loin qu'une simple révision du code de la route.

Des stages de conduite pour reprendre confiance

Chaque année, Maximilien le moniteur d'auto-école intervenant avec les gendarmes, voit venir une dizaine de personnes qui ont leur permis de conduire depuis 30 ans et plus et que des circonstances de la vie, obligent à reprendre le volant. Elles viennent conduire pendant quelques heures, accompagnées par le moniteur, histoire de reprendre confiance en elles.

30 % des victimes des accidents de la route ont plus de 60 ans depuis le début de l'année 2016

C'est ce constat terrible qui a poussé les gendarmes à organiser ces piqûres de rappel au code de la route pour ces seniors. Pour le lieutenant Gwenaël Lebreton adjoint au Commandant de l'EDSR d'Indre et Loire, il s'agit comme ce fut le cas, il y a quelques années pour les 18 - 24 ans, de permettre à ces personnes qui ont obtenu leur permis de conduire depuis plusieurs décennies de se confronter à des oublis, à des manques d'information, ou encore de poser les questions qui les préoccupent quant à leur comportement routier. Une démarche d'autant plus importante qu'elle concerne des personnes âgées qui vivent en périphérie des grandes villes avec peu de transport en commun et donc la nécessité pour elles de garder le plus longtemps possible leur permis de conduire et donc leur autonomie.