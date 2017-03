Stains lance la chasse aux voitures "ventouses"

Ce mardi, c'était "ménage de printemps" dans le quartier du Moulin Neuf, à Stains, en Seine-Saint-Denis : une vaste opération de mises en fourrière des véhicules épaves, nombreux dans le quartier. La mairie en a identifié près d'une centaine, abandonnés sur les trottoirs ou les parkings.

"On enlève des épaves, des voitures qui ne bougent pas du tout, cela fait de la place pour les gens qui vivent ici" explique Glenn, venu avec sa dépanneuse. Toute la journée de mardi, les mises en fourrière se sont multipliées dans le quartier du Moulin Neuf, à Stains. Une opération "ménage de printemps" organisée par la mairie. "C'est un cauchemar quotidien pour les habitants, ces voitures épaves renvoient un cadre de vie dégradé et cela crée un sentiment d'abandon" justifie le maire Azzedine Taïbi.

Des voitures abandonnées une fois les pièces détachées récupérées

Pour les habitants, l'origine de ces épaves fait peu de doute. "C'est lié à différents garages qu'il y a dans le coin : dès qu'une voiture ne marche plus trop, ils en profitent pour la mettre un peu partout dans la cité" raconte Hissam. "Ils les démontent et ils laissent l'épave là, cela ne bouge pas pendant plusieurs mois, c'est dégueulasse!" renchérit Nouara. "Ce sont des épaves qui sont utilisées pour récupérer des pièces et après ils les abandonnent sur le quartier" confirme le maire, pour qui il est "hors de question de laisser faire cette situation complètement intolérable".

D'autant que la présence de ces véhicules empêche le stationnement devant les commerces et notamment la boulangerie. Dans la rue voisine du quartier, elle "gêne les livraisons et les activités courantes des entreprises" détaille aussi Karim Mardi, un collaborateur du maire. Ce mardi plusieurs dizaines de véhicules ont été emmenés en fourrière. Une centaine avait été visée par l'opération. Après leur disparition, des sociétés ont été missionnées par la ville pour matérialiser des bornes anti-stationnement afin de faire en sorte que les épaves ne réapparaissent plus.