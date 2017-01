Stanislas Salmon met un terme à sa carrière

La boxe c'est fini pour Stanislas Salmon. A 33 ans le boxeur du Stade Lavallois jette l'éponge !

Battu en Allemagne, le 17 décembre dernier, pour le titre de Champion du Monde IBF des super-welter, Stanislas Salmon, à bientôt 33 ans, hésitait sur la suite à donner à sa carrière. Finalement, un mois, jour pour jour, après cette défaite, il nous annoncé sa décision en exclusivité.

Depuis Jean-Claude Bouttier, et en attendant l'émergence au plus haut niveau de Jordy Weiss, le boxeur du Stade Lavallois est le plus grand boxeur Mayennais de l'histoire.

Un palmarès magnifique, débuté par un titre de Champion de France Junior le 17 mars 2002 à Ernée et poursuivi par 27 victoires en 35 combats professionnels. Pendant ses douze années chez les professionnels, Stanislas Salmon c'est un Critérium Professionnel Espoir en 2006, une Coupe de la Ligue en 2008, un titre de Champion de France Professionnel en 2009 défendu, victorieusement, à trois reprises.

Son seul grand regret, la défaite devant son public de Laval le 8 novembre 2011 pour le titre de Champion de l'Union Européenne. Ce soir-là il s'incline devant l'Italien Luciano Apis par KO à la 2e reprise. Le premier KO de sa carrière.

Stanislas Salmon a dit stop mais il espère remonter cette année, une dernière fois sur le ring, à Laval, uniquement pour le plaisir, pour un jubilé