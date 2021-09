Starligue : c’est la reprise pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

"Chaque saison est une nouvelle aventure, à nous de bien démarrer celle-ci" dit sereinement l’entraineur Erick Mathé Le championnat de handball reprend ce week-end et les jaunes et noirs jouent à l’extérieur. Chambéry se déplace à Toulouse.

Première journée de Starligue, le championnat de handball ce samedi. Chambéry va jouer à Toulouse et le match retour aura lieu le 11 février.

L’effectif de la Team Chambéy a peu évolué cette saison. L’équipe a accueilli deux nouvelles recrues : Sebastian Skube, demi centre et Gustavo Rodrigues arrière droit.

Toulouse – Chambéry : Erick Mathé, l’entraineur : « Un premier match c’est toujours spécial. Et retrouver le public le sera encore plus. On a, à cœur de bien démarrer la saison. On vient de vivre une période intense de match de préparation, les blessures des joueurs sont derrière nous. Nous avons retrouvé de l’énergie et de l’entrain, c’est parfait pour le match à venir ».

L’an dernier on a du mal à enchainer des cycles de victoire. Cette année, cela ne doit pas arriver. On a un statu à tenir, on est Chambéry – Pierre Paturel, capitaine des jaunes et noirs

L’an dernier Chambéry a terminé 7e du championnat et avait manqué de régularité et de rigueur, avec un bilan de douze victoires, sept nuls et onze défaites.

Prochain match pour Chambéry, vendredi 17 septembre à Limoges. Pour le premier match au Phare il faudra attendre le 23 septembre. Chambéry recevra Aix en Provence.