Pyrénées : la plupart des stations de ski ouvertes à partir du 3 décembre

Les stations de ski N'Py ont prévu d'ouvrir le 3 décembre . Cette date vaut pour Gourette, Peyragudes, Piau-Engaly, Barèges-La Mongie, Luz-Ardiden, La-Pierre-Saint-Martin. En revanche, Cauterets devait ouvrir ce week-end, le 26 novembre, mais cette ouverture est reportée sine die. Rien à voir avec la sobriété énergétique : c'est à lier à la neige.

Des touristes espagnols attendus dès le 5 décembre

Le directeur opérationnel de N'Py, Guillaume Roger, explique : "C'est décalé parce qu'il y a eu une chute de neige lundi et ensuite un redoux avec de la pluie. Pour le reste des stations, ça va ressembler à quelque chose d'assez sympa puisqu'il neige en ce moment en station. Il est tombé cinq centimètres ce vendredi. Ils annoncent une grosse chute lundi, entre 20 cm et 30 cm, et qui sera suivie d'une plus petite chute mardi, entre cinq et dix centimètres de neige attendus."

"On espère qu'il y aura beaucoup de monde à partir du 3 décembre, poursuit Guillaume Roger. En sachant qu'après il y a les vacances espagnoles, le pont de l'Immaculada, c'est la semaine entre le lundi 5 et le dimanche 11 décembre." Concernant les réservations pour le Nouvel An, le taux de remplissage est de 80%.