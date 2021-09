Stationnement à Amiens : bientôt un abonnement dans les zones résidentielles pour les professionnels

La mairie d'Amiens annonce la création d'un abonnement de stationnement pour les professionnels, notamment les artisans, pour leur permettre de se garer pendant leur mission dans les quartiers résidentiels. Par ailleurs, le stationnement résidentiel arrive dans les quartiers St-Anne et St Honoré.

Des nouveautés autour du stationnement résidentiel à Amiens ! La mairie en a fait l'annonce ce mercredi. La grande nouveauté, c'est un abonnement de stationnement à destination des professionnels. La mesure doit encore être débattue et votée en conseil municipal jeudi 16 septembre. L'abonnement concernerait les quartiers résidentiels où le parking est payant.

Le but c'est de permettre aux artisans et salariés du BTP, aux professions libérales comme les infirmiers mais aussi les livreurs, qui se déplacent beaucoup en voiture, de se garer sans risquer l'amende pendant leurs missions, dans tous les quartiers résidentiels d'Amiens où le stationnement est payant. L'hypercentre n'est pas concerné par cet abonnement.

Pour obtenir ce macaron professionnel, il faudra débourser 450 euros par an ou alors 75 euros par mois. Une souplesse voulue par la mairie, pour permettre aux entreprises extérieures à Amiens et même extérieures à la Picardie de prendre un abonnement adapté à la durée d'un chantier par exemple. La mesure doit être encore votée en conseil municipal le jeudi 16 septembre.

De nouvelles zones soumises au stationnement résidentiel

Par ailleurs, la mairie indique que le quartier Saint-Honoré et le secteur Beauvillé-Hortillonnages vont être concernés d'ici fin septembre par le stationnement résidentiel, le temps d'installer des horodateurs. Là aussi la mesure doit être actée en conseil municipal jeudi 16 septembre. Pour le quartier Saint-Honoré, ce seront les boulevard Pasteur, la rue Le Nôtre, rue Le Mattre, rue Jules Lefebvre et la rue Laurendeau qui seront concernées. Pour le secteur Beauvillé-Hortillonages, une nouvelle zone, qui intègre la zone déjà payante, sera proposée. Ce parking ne sera pas gratuit l'été pour faciliter les promenades en bateau des touristes ; cela recouvre 105 places sur la partie est du boulevard Beauvillé, entre la Somme et la rue Massey.

Par ailleurs, les quartiers Saint-Anne et la partie Sud du quartier Henriville auront dès la fin septembre ce système de stationnement résidentiel. Une décision actée au cours de l'année 2018.

La carte des secteurs de stationnement à Amiens. - Mairie d'Amiens

La plupart des quartiers de la Ville sont déjà concernés par cet abonnement stationnement résidentiel - Saint-Leu, Saint-Germain, Saint-Maurice, Saint-Pierre, La Vallée, Noyon, Riolan -. L'abonnement pour la période du 1er octobre au 30 septembre 2022 est d'ores-et-déjà ouvert. Ici, une carte interactive pour voir les rues où s'applique le stationnement résidentiel.

Pour les infos : 03 60 01 02 45 ou abonnements@amiens-metropole.com ou par internet : https://booking-amiens.axigap.com