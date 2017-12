Stationnement à Laval : l'amende va passer de 17 à 25 euros

En raison de l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation, certaines choses vont changer concernant le stationnement à Laval. A partir du 1er janvier, si vous ne payez pas votre parking en ville, ce ne sera plus 17 euros mais 25 euros.

A partir du 1er janvier, on ne parlera plus d'amende de stationnement car ne ne sera plus une infraction pénale. C'est une loi de 2014 qui instaure la dépénalisation du stationnement. A la place d'amende, un nom barbare : le Forfait de post stationnement (FPS). La ville de Laval a décidé de confier la gestion et la collecte du FPS à Urbis Park qui est déjà le délégataire qui s'occupe des parkings payants lavallois. Du coup, ce ne sont plus les ASVP (Agent de surveillance de la voie publique) qui contrôleront si les automobilistes ont bien payé leur stationnement mais quatre personnes recrutés et formées par Urbis. Ces personnes seront assermentées et le nombre de contrôles sera identiques à avant promet Xavier Dubourg, l'élu lavallois en charge du dossier.

Le montant du forfait a été fixé à 25 euros par les élus lavallois, ce qui est donc supérieur à l'amende de stationnement qui est de 17 euros. Mais Xavier Dubourg se défend en expliquant que c'est pour couvrir les frais et non faire des bénéfices. Et de donner les chiffres dans d'autres villes : 25 euros également à Tours et Brest ; 30 euros au Mans et Angers ; 34 euros à Rennes et 35 euros à Nantes. Si vous êtes stationnez en situation d'irrégularité, vous aurez la désagréable surprise de trouver une pochette FPS sur votre pare-brise. Vous aurez alors trois mois pour payer le montant du FPS. Au delà, le recouvrement vous coûtera 50 euros supplémentaires.

Les zones de stationnement, les horaires et les prix ne changeront pas en 2018. En revanche, pour le confort de l'usager, les horodateurs ont été améliorés. Il sera désormais possible de payer avec une carte bancaire (avec ou sans contact) en plus de la monnaie ou de l'application sur smartphone.