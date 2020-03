Stationnement à Montpellier : en deux ans le renforcement des contrôles rapporte deux millions d'euros en plus

Début 2018, le service stationnement est confié à TAM en délégation de service public, pour assurer le renforcement des contrôles et le renouvellement du parc des horodateurs. Deux ans plus tard, les recettes ont progressé presque de moitié et le nombre de PVs aussi augmente.

On avait vu le changement de look des agents chargés du contrôle du stationnement à Montpellier : nouvelles tenues, nouvelles couleurs. Avec un peu de recul, soit deux ans après le passage en délégation de service public, on voit aussi le changement de méthodes et de résultats. Depuis que TAM a repris les rennes, le nombre de contrôles a augmenté d'un tiers en 2019, les recettes annuelles connaissent elles aussi des progressions à deux chiffres. Quand aux automobilistes, ils sont nombreux à se plaindre de ce tour de vis et des PVs qui vont avec.

Au moindre écart...

Aujourd'hui gare à celui qui fraude ! "Au moindre écart, explique Pierrick, usager montpelliérain, dès que j'oublie de valider mon abonnement sur mon mobile, j'ai une amende. C'est _quasiment instantané_." Patrice confirme. Lui vient en ville deux à trois fois par semaine : "c'est exaspérant qu'il y ait aussi peu de compréhension. Quand on met cinq heures dans le parcmètre, qu'on dépasse juste un peu et qu'on est verbalisé... On se sent racketté".

Les amendes tombent comme pluie battante

Le changement date officiellement du 1er janvier 2018. En pratique il s'est fait plutôt en mars. Avec cette arrivée de TAM, le service a été renforcé : 26 agents à plein temps, qui sillonnent la ville à raison de plus de 10km par jour, munis de boitiers de verbalisation électronique. Résultat, le nombre de contrôles a augmenté de 34% entre 2018 et 2019...

"On les voit ils commencent très tôt, raconte Ali, conducteur montpelliérain. Je pense qu'on leur demande des résultats parce que les amendes tombent comme pluie battante. Ce sont des entreprises privées, elles ne font que ça".

Alors non le nombre de PVs n'augmente pas tant que ça, mais quand même : +4.5% entre 2018 et 2019, c'est 8.000 douloureuses de plus sur un an et 192.000 en tout l'an dernier.

Jusqu'à trois passages par jour

Plusieurs critères déterminent les circuits des agents :

- la durée autorisée du stationnement par type de zone

- le taux de paiement constaté : les horodateurs connectés ainsi que les applis M'Ticket et Paybyphone transmettent les paiements en temps réel. Les données sont analysées tous les jours pour adapter les circuits en fonction. Ainsi certaines rues peuvent être contrôlées trois fois par jour... ou tous les 2 jours.

On était dans une pratique ancienne. On laissait faire...

"Oui il y a plus de contrôles, avec un service dédié à ça en permanence, reconnaît sans peine Max Levita, premier adjoint au maire. C'est sûr que quand vous passez d'un service que vous croyez gratuit, à un service payant vous n'êtes pas très satisfait. Mais on était dans une pratique ancienne. On laissait faire... Résultat plus personne ne payait."

"C'est sûr que quand vous passez d'un service que vous croyez gratuit, à un service payant vous n'êtes pas très satisfait". Max Lévita, 1er adjoint au maire de Montpellier Copier

Recettes en hausse de 42%

Il y voit la fin d'un certain laxisme. Un changement profitable. Car avec les contrôles, les recettes ont augmenté de 13% rien que sur la dernière année. Entre 2017 et 2019, c'est même une progression de 42% : de 4.121.202 euros à 5.858.156 euros. "Ce qui montre que les Montpelliérains commencent à devenir respectueux des usages publics", commente l'élu.

Chasser les voitures ventouses

Intensifier les contrôles pour réduire la fraude... Cet objectif là est en partie atteint. Le but était aussi de chasser les voitures ventouses. "Ce n'est pas un objectif financier qui nous a poussé, répète Max Levita. L'objectif était de rendre un service pour _libérer des places où se garer_. Aujourd'hui il semble que le stationnement est rendu plus fluide . Pour nous l'objectif est atteint." Tout en reconnaissant que ce point est difficile à évaluer, faute de statistiques.

La DSP: changement profitable.. pour les finances de la Ville Copier