Stationnement à Pau : surveillez vos pneus !

Les agents municipaux de Pau surveillent les voitures immobiles. Ils les signalent d'un petit coup de peinture perpendiculaire entre la chaussée et le pneu. C'est le dernier avis avant fourrière.

A Pau, la chasse aux voitures ventouses est ouverte. Vous avez peut-être remarqué ces petits coups de peintures sur les pneus de certaines voitures stationnées. Il s'agit de repère. Un véhicule qui reste trop longtemps sur place est repéré de la sorte par les agents municipaux. Les arrêtés municipaux interdisent de laisser sa voiture au même endroit plus de 48 heures.

Au delà de 7 jours, ce cherokee sera emmené à la fourrière © Radio France - Daniel Corsand

En 2016 453 véhicules ont été signalés et 54 ont été enlevées. Début novembre 2017 on en est déjà à 118 voitures enlevées ; direction la fourrière municipale.

Ce dispositif n'est pas sans poser des problèmes au palois qui n'ont pas de garage. Driss Kéba tient le garage du Foirail, un des rares quartier où il reste des rues au stationnement gratuit. Il raconte comment il a sauvé in extremis l’enlèvement par la fourrière de la voiture d'une de ces clientes.

J'ai une cliente qui est partie en vacances. Je connais sa voiture et j'ai remarqué ces traces jaunes. Je l'ai appelée et une copine s'est débrouillé pour bouger la voiture avant qu'elle parte en fourrière. Aujourd'hui on a un problème de stationnement. Les gens qui n'ont pas de garage individuel ont ce problème là, avec la place Verdun qui est payante. Comment faut il faire? Je n'en sais rien — Le garagiste du Foirail

Driss Kéba garagiste au foirail est aux premières loges Copier

"C'est le code de la route"

Jean Paul Brin, l'adjoint au maire explique que la municipalité ne fait qu'appliquer le code de la route qui dit qu'en zone urbaine une voiture ne peut pas rester plus de sept jours immobiles, et parfois moins en cas d'arrêté municipal. En l'occurrence, à Pau ce délai est de 48 heures. Pour ceux qui n'ont pas de garage individuel, il n'existe plus de solution gratuite, à moins de bouger votre voiture tous les deux jours.

Jean-Paul Brin, le premier adjoint au maire de Pau Copier

Pour votre info, les tarifs de la fourrière

- L'amende : 35€ ou 135€ en fonction de la qualification de l'infraction ayant conduit à l'enlèvement du véhicule : 35€ pour stationnement gênant ou stationnement abusif, et 135€, pour stationnement très gênant (par exemple sur trottoir) ou dangereux (par exemple intersection).

- Les frais d'enlèvement : 122,70€ qui correspondent à 116.55€ pour les frais de transport + 6,15€ pour la première tranche de 24h de garde activée dès son entrée à la fourrière.

- Les frais de garde : 6,15€ par nouvelle période de 24h après l'entrée du véhicule en fourrière.