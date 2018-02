Forbach, France

Depuis ce lundi, des panneaux indiquent à la population que les rues Bauer et du Schlossberg à Forbach sont des zones de vidéo-verbalisation. Ces deux rues ont été choisies pour l’expérimentation parce qu’elles sont particulièrement passantes, les voitures cohabitent avec les piétons et ces rues sont fréquentées par les enfants notamment en raison de la proximité des écoles.

"un plus pour la population piétonne"

Désormais, grâce aux caméras, les agents n’ont plus besoin de se déplacer pour verbaliser les automobilistes. "Dès lors qu'on est en infraction, l'opérateur de vidéoprotection va prendre un premier cliché, puis un second trois minutes plus tard pour bien établir que vous êtes bien stationné et non pas juste arrêté ou en train de circuler. Ensuite, on rédige le procès-verbal. Il n'y aura plus de petits papiers sur les pare-brises mais d'une part ce n'est pas une obligation légale et d'autre part les gens qui se garent là sauront qu'ils sont en infraction grâce aux panneaux et à la communication que l'on fait. Je pense que ce sera forcément un plus pour la population piétonne puisqu'on va mettre fin à des incivilités de la part des automobilistes, pour le reste les automobilistes sont responsables. Je pense qu'à force de communication il faut qu'ils prennent conscience de la gêne qu'ils occasionnent" explique Lionel Marton, le chef de la police municipale de Forbach.

"un moyen de tuer le commerce"

La vidéo-verbalisation à peine installée à Forbach et déjà les premières voix s'élèvent. "C’est encore une fois un moyen de chasser les véhicules du centre-ville et donc de tuer le commerce" dit un passant. "Ce n'est pas juste, ça devrait être gratuit pour faire fonctionner la ville" poursuit un chauffeur-livreur.

En tant que piétonne, Françoise n’est pas du même avis. Elle se sent parfois en danger à cause des voitures mais elle doute quand même de l'efficacité du dispositif. "Si ils stationnent là, c'est bien qu'ils soient verbalisés mais certains le font quand même et ils en ont rien à faire" dit-elle.

"le centre ville manque cruellement de places de parking"

Patricia est infirmière libérale, elle espère qu'il y aura encore une tolérance pour sa profession. "Comme tout automobiliste, je ne pense rien de bon de ce dispositif mais il est aussi important que les gens se garent correctement. Après il est vrai que le centre-ville, surtout la rue Nationale, manque cruellement de places de parking" déplore-t-elle.

Le dispositif est plus efficace que de faire déplacer une patrouille. "Le premier message qu‘on souhaite faire passer c'est de bien vivre ensemble sur l'agglomération, de promouvoir tous les types de déplacements en sécurité pour les uns comme pour les autres. La vidéo-verbalisation ne vient qu'après un long processus de pédagogie qui a été initié depuis des années" précise Lionel Marton.

Lionel Marton, chef de la police municipale de Forbach au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Copier

Pour le moment, deux rues sont concernées mais il n'est pas exclu que Forbach étende le dispositif dans les mois à venir grâce aux 58 caméras installées dans la ville. Il y a encore une tolérance cette semaine mais les contraventions seront envoyées dès la semaine prochaine. Si vous vous garez en dehors des emplacements autorisés, il vous en coûtera 35 euros d’amende et même 135 euros si vous êtes garés sur le trottoir ou sur les places réservées au transport de fond.