Dax, France

C'est un peu l'attroupement à Dax autour des parcmètres depuis quelques jours. Rien de grave, bien au contraire, les automobilistes s'entraident pour faire fonctionner les nouveaux horodateurs en place depuis le 1er janvier. Les tarifs ont changé, les abonnements et les machines aussi et du coup, les Dacquois sont un peu perdu. Alors, ce lundi soir, la mairie annonce la gratuité du stationnement à l’occasion de la 1ere semaine des soldes, du 10 au 17 janvier. L'occasion de faire un peu pédagogie aussi en profite Jean-Pierre Lalanne, l'adjoint au maire en charge de la voirie à Dax.

Jean-Pierre Lalanne : "On a prévu un stationnement pour tous les besoins." Copier

"Les quatre agents en charge de la surveillance du stationnement vont être dédiés, pendant cette semaine-là, à faire de la pédagogie, explique l’élu. On va expliquer les nouveaux tarifs, le principe du stationnement courte durée dans le cœur de ville et du stationnement longue durée dans les parkings à enclos, les nouveaux horodateurs aussi. Les gens vont s’imprégner de ces choses-là, je suis optimiste."

Une commission et des ajustements dans les trois mois si besoin

En tout cas sur le terrain, pas de gros chagrin effectivement. Les tarifs sont plutôt bien accueillis par Anaïs : "ils ont changé les tarifs et moi qui vient souvent en ville faire juste une course, _je vais beaucoup utiliser la demi-heure gratuite, c’est parfait_." En revanche, quand même, c’est un drôle de ballet qui se danse désormais sur les parkings. Les gens se mettent à courir entre les nouveaux horodateurs et leur voiture : "je ne connais pas ma plaque d’immatriculation, nous explique Hélène, vous connaissez la vôtre vous ? Heureusement que je suis garée pas loin !" Hé oui, car désormais, il faut renseigner sa plaque avant de payer son ticket. Un bon exercice de mémoire.

Reportage : les Dacquois prennent en main les nouveaux horodateurs. Copier

"Il y aura toujours quelques mécontents mais on a essayé avec tout notre bon sens de prévoir un stationnement pour tous les besoins de ceux qui viennent sur Dax, répond Jean-Pierre Lalanne. On va expérimenter ça pendant quelques semaines, on va faire une commission avec des utilisateurs, des décideurs pendant un mois, un mois et demi et _si dans trois mois il faut faire des ajustements, on sera prêts à les faire bien entendu_", rassure l’élu.

Pour vous aider à utiliser les nouveaux horodateurs, pour trouver le bon abonnement aussi avec les nouveaux tarifs, vous pouvez vous rendre à la maison du stationnement de Dax, juste à côté du commissariat de police.