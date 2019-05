Stationnement gratuit tous les samedis de l'été à Ajaccio

Du 1er juin au 30 septembre vous n'aurez plus à payer pour vous garer le samedi à Ajaccio. La municipalité a décidé de rendre le stationnement gratuit ce jour-là afin d'attirer du monde dans un centre ville où certains commerçants souffrent.

Ajaccio, France

Au total, ce ne sont pas moins de 1600 places sur une zone étendue du quartier Trottel jusqu'au bas du cours Napoléon pour lesquelles vous n'aurez plus à payer le samedi. Une volonté, mais aussi un effort de la municipalité estimé à 40 000€, cela afin de rendre le centre ville plus attractif. Une baisse de fréquentation a été constatée ce jour-là par les commerçants du centre ville. À Ajaccio les problèmes de stationnement sont récurrents. La mairie estime qu'il manque environ 4000 places afin de répondre aux besoins. Une centaine a été supprimée récemment afin de réaliser la future place Campinchi. Une inquiétude que l'équipe de Laurent Marcangeli semble avoir entendue avec l'annonce du stationnement gratuit le samedi, mais aussi d'autres mesures ,"Il faut essayer de réfléchir à de nouvelles formes de mobilité. Nous avons ouvert un parking relais à St Joseph, d'ici la mi-juin celui de la place Miot sera ouvert avec des navettes gratuites pour rejoindre le centre ville. L'idée c'est de mettre en oeuvre tout un tas de mesures qui permettent aux gens de pouvoir rentrer dans le centre ville et d'y profiter." précise Antoine Maestrali le directeur de cabinet du maire.

À plus long terme, un projet de parking place Abbatucci est à l'étude par la municipalité.