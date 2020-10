Stationnement, marché de Noël, aides aux entreprises : les décisions prises à Châteauroux

Pour le deuxième confinement face à l'épidémie de Covid-19, le maire de Châteauroux fait plusieurs annonces. La priorité est de préserver la santé des Castelroussins et de ne pas ralentir l'activité économique.

Après les grandes lignes dévoilées par Emmanuel Macron, après les précisions apportées par le Premier ministre, c'est au tour des élus locaux d'annoncer des mesures pour ce deuxième confinement jusqu'au 1er décembre. Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, a fait le point sur l'adaptation des services de la ville. Des annonces qui doivent être également relayées dans une vidéo aux Castelroussins, publiée sur les réseaux sociaux.

Services publics administratifs et techniques ouverts

"Tout le monde est mobilisé pour que l'activité économique puisse continuer et qu'on ne rajoute pas du déclin à la morosité ambiante", résume le maire de Châteauroux pour justifier ses décisions.

L'Hôtel de ville reste ouvert et accessible pour toutes les démarches au public

pour toutes les démarches au public L'agence postale communale dans le quartier Saint-Denis reste ouverte

reste ouverte Les déchetteries restent ouvertes aux heures habituelles

aux heures habituelles La restauration collective fonctionne toujours avec des repas préparés et portés notamment dans les cantines scolaires

"La consigne donnée aux services municipaux est d'être au maximum en appui de nos concitoyens et de nos entreprises qui ont besoin de travailler", souligne Gil Avérous, évoquant par exemple des permis de construire.

Le but est de ne pas ralentir l'activité économique particulièrement pour notre territoire qui n'a pas besoin de ça"

Le stationnement reste payant mais des aides pour les entreprises

Sur le plan pratique, la Ville de Châteauroux fait le choix de ne pas rendre le stationnement gratuit. "Pour nous, cela représentait un impact budgétaire en perdant ces recettes. Il faut limiter les pertes et ne pas mettre en difficulté la Ville qui est là pour aider ceux qui en ont véritablement besoin", indique le maire. En revanche, les abonnements parkings des commerçants et de leurs salariés dont l'activité est totalement interrompue ne seront pas comptabilisés.

Sur le plan économique, les loyers des commerçants qui louent des locaux appartenant à la ville ou à l'agglomération sont annulés.

Pas de décision encore pour le marché de Noël

Y'aura-t-il un marché de Noël à Châteauroux ? Pour l'instant, aucune décision n'est prise. La mairie fera un point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans 15 jours. Il en est de même pour la patinoire, dont l'ouverture hypothétique sera de toute façon décalée à début décembre au lieu de fin novembre.

Par ailleurs, tous les marchés de Châteauroux sont maintenus. Mais il ne reste que la partie alimentaire et la vente de graines, semences et plans d'espèces fruitières et légumières. La vente d'habits n'est pas autorisée.

Les établissements culturels presque tous fermés

Une fois de plus, c'est le monde de la culture qui souffre énormément de cette crise sanitaire. De nombreux établissements culturels ferment leurs portes au public : le musée Bertrand, l'école des Beaux-Arts, les archives municipales, le MACH 36, Equinoxe... En revanche, à partir de lundi 2 novembre, il sera possible de retirer des livres ou autres documents dans le réseau des bibliothèques de Châteauroux.

Les élèves en troisième cycle et cycle spécialisé du conservatoire à rayonnement départemental pourront suivre leurs cours.

Les équipements sportifs sont tous fermés au public. Mais les piscines, les stades et les gymnases pourront être utilisés par les écoles, collèges et lycées et certains publics spécifiques.

Une petite balade dans un jardin ? Oui dans un rayon de 1km autour de votre domicile

Autre changement par rapport au premier confinement : les parcs et jardins de la Ville de Châteauroux restent ouverts. Vous pouvez vous y rendre mais uniquement si cela se trouve dans un rayon d'un kilomètre autour de votre domicile. Une règle qui ne s'applique pas pour les cimetières, où tout le monde peut s'y rendre.