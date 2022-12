Stationnement offert les week-ends de décembre dans plusieurs villes de la métropole d'Aix-Marseille

Vous risquez d'être nombreux ces prochains week-ends dans les centres-villes pour les achats de Noël. Pour vous faciliter la vie et ne pas trop alourdir votre portefeuille, la métropole d'Aix-Marseille décide d'offrir le parking dans certaines villes : soit deux heures, soit toute la journée sans limite.

Les 10,11,17 et 18 décembre : deux heures de stationnement dans des parkings élargis de Marseille, La Ciotat, Aubagne, Aix-Provence (ainsi que le 24 décembre) et Cassis.

Les 10,11,17,18 et 24 décembre : parking gratuit entre 10h et 19h à Salon-de-Provence, Istres et Martigues.

Les parkings concernés

Aix-en-Provence (Rotonde, Cardeurs, Carnot, Méjane, Mignet, Signoret, Pasteur et Bellegarde)

(Rotonde, Cardeurs, Carnot, Méjane, Mignet, Signoret, Pasteur et Bellegarde) Aubagne (Potier, Marché, Centre ancien, Beaumond, 8 mai 1945)

(Potier, Marché, Centre ancien, Beaumond, 8 mai 1945) Cassis (Viguerie, Mimosas, Daudet, Madie et Bestouan)

(Viguerie, Mimosas, Daudet, Madie et Bestouan) La Ciotat (Vieux-Port, Centre Verdun, Port de plaisance

(Vieux-Port, Centre Verdun, Port de plaisance Marseille (Castellane, Charles de Gaulle, Estienne d’Orves, Monthyon, République, Jean Jaurès, Vieux-Port Fort Saint-Jean, Phocéens, Hôtel de Ville, Préfecture, Baret-Saint-Ferréol, Corderie, La Timone, Gambetta, Cours Julien, Arvieux, Espercieux)

(Castellane, Charles de Gaulle, Estienne d’Orves, Monthyon, République, Jean Jaurès, Vieux-Port Fort Saint-Jean, Phocéens, Hôtel de Ville, Préfecture, Baret-Saint-Ferréol, Corderie, La Timone, Gambetta, Cours Julien, Arvieux, Espercieux) Istres (Arnavaux, Victor Hugo, Les Carmes

(Arnavaux, Victor Hugo, Les Carmes Martigues (Rayettes, Degut)

(Rayettes, Degut) Salon-de-Provence (L’Emperi, Portail Coucou)

Par ailleurs, le ticket solo urbain et interurbain est étendu à 24 heures. Le service le vélo en libre-service à Marseille et les abonnements courte durée (1 à 7 jours) achetés les week-ends du 10-11 et 17-18 décembre sont gratuits.