Stationnement, parcs, transports, commerces...etc. : ce qui change à Orléans à partir du 11 mai

Ce lundi 11 mai est le premier jour du (début du) déconfinement en France. Commerces, services publics, parcs et jardins : qu'est-ce qui rouvre ou pas à Orléans ? Qu'en est-il du stationnement et des transports en commun ? Toutes vos réponses ici.

Premier changement en ce "jour 1" du déconfinement dans la métropole orléanaise : il y aura plus de trams et de bus en circulation dès le 11 mai. TAO (Transports de l'Agglo d'Orléans) assurera 73% de son offre habituelle. Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun et aux stations de bus et de tram, indique la Ville.

Montée par l'avant de nouveau autorisée dans les bus

Vous ne pourrez toujours pas acheter de ticket à bord, un siège sur deux sera ôté pour évitez la promiscuité, et les rames seront régulièrement désinfectées, assure TAO. En revanche, la montée se fera de nouveau par l'avant des bus, ce qui mécontente le syndicat CFDT de TAO.

A la SNCF, 50% du trafic régional sera assuré en Centre Val-de-Loire (40% de trains sur l'axe Orléans-Paris). Les voyageurs doivent être munis d'une attestation professionnelle ou d'une attestation assurant qu'ils le font pour des raisons familiales impérieuses.

Concernant la circulation automobile, si vous comptez vous déplacer, rappelons que seuls les déplacements dans un rayon de moins de 100 kms (à vol d'oiseau) sont autorisés sans attestation.

Le stationnement en voirie reste gratuit

En ville, Orléans maintient la gratuité du stationnement en voirie, qui est en vigueur depuis le 17 mars et le premier jour du confinement. Décision "jusqu'à nouvel ordre", indique la municipalité.

Pistes cyclables rouvertes sur les bords de Loire

Si vous êtes à pied ou en vélo, sachez que les bords de Loire sont de nouveau ouverts, à Orléans et Saint-Jean-de-Braye (même si le barriérage qui interdisait l'accès était encore en place dimanche 10 mai en fin de journée). Les agrès sportifs et aires de jeux restent fermés sur les bords de Loire et partout en ville jusqu'au 2 juin.

Agents installant un distributeur de gel hydroalcoolique à Orléans, le 8 mai 2020 © Radio France - P. Pourrez

Dans l'espace public, la Métropole d'Orléans met progressivement du gel hydroalcoolique à disposition : 150 distributeurs seront installés à l’entrée des bâtiments publics et 500 sur le domaine public. Les 80 premiers ont été installés durant le week-end du 8 mai.

Pour les parcs et jardins, il faudra attendre mardi 12 mai pour la réouverture, indique la Ville d'Orléans, après une vérification générale lundi sur place par les agents de la ville.

L’ensemble des marchés alimentaires d'Orléans sont désormais autorisés, comme partout dans le Loiret. Les commerces qui étaient fermés depuis mi-mars rouvrent, pour la grande majorité, à partir de ce lundi 11 mai (prêt-à-porter, coiffeurs, décoration...etc...), et les Vitrines d'Orléans lancent une grande opération "chèques solidaires" pour relancer l'activité commerciale. En revanche, cafés, restaurents et hôtels restent fermés.

Les crèches et écoles rouvriront progressivement à partir du mardi 12 mai, à Orléans, comme annoncé la semaine dernière par le maire Olivier Carré.