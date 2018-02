Le bureau accueil police municipale et de la tranquillité publique reçoit chaque jour plus de 200 personnes : des résidents des nouvelles zones de stationnement payant, mais également des professionnels en quête des précieux abonnements. Depuis le 1er janvier, date de la nouvelle réglementation sur la verbalisation, les demandes explosent confirme Nicolas Andréotti, le directeur de la police municipale.

Pour les résidents bordelais, il faut prouver que votre adresse fiscale est bien sur la commune. Pour les professionnels, le local doit être basé à Bordeaux, ce qui pose des difficultés aux professionnels qui viennent de l'agglomération ou du reste du département. Billy gère ainsi une entreprise de rénovation à Macau dans le Médoc, et son budget stationnement a explosé depuis le 1er janvier.

C'est très compliqué, on est à 1600 euros depuis le mois de janvier, c'est multiplié par 6 ou 7, c'est hors de prix et c'est écœurant. Même si on anticipe et que l'on fait des demandes, elles ne sont pas toujours traitées dans les temps, et le nombre de places est limité. Vous pouvez avoir 5 entreprises qui participent à un chantier et on a que 2 places ! —Billy Blazquez, gérant d'une société à Macau